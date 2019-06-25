23 июня 2019 года, в Неделю Всех святых, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности социальному служению, председатель Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете города Москвы епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон совершил чин освящения Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина в Москве, сообщает Диакония.Ru.

Его Преосвященству сослужили более 50 священников из Москвы и 30 регионов России, с 20 по 24 июня проходивших стажировку по больничному служению. На водосвятном молебне присутствовал директор центра профессор Иван Стилиди, а также более 100 добровольцев и помощников больничных священников, дирекция центра, врачи, персонал и пациенты лечебного заведения.

«Сегодня мы освящаем воду, чтобы окропить этот замечательный центр, цель которого — помочь страдающим людям преодолеть страшное заболевание, — сказал епископ Пантелеимон. — Благодать Божия сопутствует каждому врачу, когда он совершает свое благородное, великое дело. Ведь Бог пребывает не только в величии храмового богослужения, не только там, где церковная красота, но и там, где люди страдают и нуждаются в помощи». Архиерей подчеркнул, что окропление освященной водой явит ту благодать Божию, которая присутствует там, где люди помогают друг другу. «Мы очень рады, что в этот праздничный день, в день Всех святых, мы можем явить эту благодать Божию. Мы надеемся, что в этом месте будет чуть больше радости и помощи всем вам», — отметил викарий Святейшего Патриарха.

Профессор Иван Стилиди в свою очередь заметил, что освящение центра — это давняя просьба сотрудников и пациентов.

По окончании молебна епископ Пантелеимон и более 50 священников в сопровождении добровольцев, многие из которых окончили курсы помощников больничных священников, обошли все отделения, поговорили с пациентами и медицинскими работниками.

При Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Блохина действует храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона. Настоятель протоиерей Алексий Моисеев регулярно совершает богослужения для пациентов центра и их родственников. Кроме того, еженедельно онкоцентр посещает больничный священник, член Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете города Москвы иерей Виктор Янкаускас. Он совершает водосвятные молебны в отделениях, обходит палаты и по желанию пациентов беседует с ними. Ему оказывают содействие помощники больничных священников.

В подразделении онкоцентра — НИИ детской онкологии и гематологии — есть молельная комната, освященная в честь иконы Божией Матери «Всецарица». Окормляет НИИ иерей Антоний Старунов, клирик храма Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове г. Москвы. В молельной комнате каждую пятницу служатся молебны, а также раз в две недели по субботам священник приходит причащать детей, исповедует и причащает родителей.

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