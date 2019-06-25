Русская линия
Сводка новостей от 25 июня 2019

Председатель Синодального отдела по благотворительности в сослужении 50 священников со всей России освятил онкоцентр имени Н.Н. Блохина в Москве

23 июня 2019 года, в Неделю Всех святых, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности социальному служению, председатель Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете города Москвы епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон совершил чин освящения Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Блохина в Москве, сообщает Диакония.Ru.

Его Преосвященству сослужили более 50 священников из Москвы и 30 регионов России, с 20 по 24 июня проходивших стажировку по больничному служению. На водосвятном молебне присутствовал директор центра профессор Иван Стилиди, а также более 100 добровольцев и помощников больничных священников, дирекция центра, врачи, персонал и пациенты лечебного заведения.

«Сегодня мы освящаем воду, чтобы окропить этот замечательный центр, цель которого — помочь страдающим людям преодолеть страшное заболевание, — сказал епископ Пантелеимон. — Благодать Божия сопутствует каждому врачу, когда он совершает свое благородное, великое дело. Ведь Бог пребывает не только в величии храмового богослужения, не только там, где церковная красота, но и там, где люди страдают и нуждаются в помощи». Архиерей подчеркнул, что окропление освященной водой явит ту благодать Божию, которая присутствует там, где люди помогают друг другу. «Мы очень рады, что в этот праздничный день, в день Всех святых, мы можем явить эту благодать Божию. Мы надеемся, что в этом месте будет чуть больше радости и помощи всем вам», — отметил викарий Святейшего Патриарха.

Профессор Иван Стилиди в свою очередь заметил, что освящение центра — это давняя просьба сотрудников и пациентов.

По окончании молебна епископ Пантелеимон и более 50 священников в сопровождении добровольцев, многие из которых окончили курсы помощников больничных священников, обошли все отделения, поговорили с пациентами и медицинскими работниками.

При Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Блохина действует храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона. Настоятель протоиерей Алексий Моисеев регулярно совершает богослужения для пациентов центра и их родственников. Кроме того, еженедельно онкоцентр посещает больничный священник, член Комиссии по больничному служению при Епархиальном совете города Москвы иерей Виктор Янкаускас. Он совершает водосвятные молебны в отделениях, обходит палаты и по желанию пациентов беседует с ними. Ему оказывают содействие помощники больничных священников.

В подразделении онкоцентра — НИИ детской онкологии и гематологии — есть молельная комната, освященная в честь иконы Божией Матери «Всецарица». Окормляет НИИ иерей Антоний Старунов, клирик храма Живоначальной Троицы в Орехове-Борисове г. Москвы. В молельной комнате каждую пятницу служатся молебны, а также раз в две недели по субботам священник приходит причащать детей, исповедует и причащает родителей.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Трамп заявил, что намерен в Японии встретиться с Путиным
Главы государств в кулуарах саммита G20 обсудят Иран, Украину, Ближний Восток, Сирию и вопросы контроля над вооружениями...

Россия возвращается в ПАСЕ
Депутаты европарламента сняли санкции с российской делегации, признав их неэффективными и бессмысленными...

Протоиерей Николай Данилевич: Перед Поместными Церквами сейчас стоит вопрос не о верности русскому или греческому Православию, а о верности Православию вообще
Замглавы ОВЦС УПЦ заявил, что признание «ПЦУ» станет концом всякого канонического порядка в мировом Православии...

Митрополит Тамасосский Исаия: Верните украинским верующим их захваченные храмы
Представитель Кипрской Православной Церкви обратился к украинским властям с призывом восстановить нарушенные права верующих УПЦ...

Митрополит Карфагенский Мелетий: Наше присутствие в Киеве означает поддержку канонической УПЦ
Глава делегации Александрийского Патриархата в Киеве выразил слова поддержки украинским верующим...

В Ладожском озере появился остров святого Иоанна Кронштадского
Безымянный остров Валаамского архипелага получил имя в честь святого Русской Православной Церкви...

Демография требует жертв
В правительстве России решили повысить пособие на детей в малообеспеченных семьях с 50 рублей до 10 тысяч рублей...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем генералов С.Л.Маркова, Н.Ф.Дубровина и день вторжения наполеоновской армии в Россию...

Председатель Синодального отдела по благотворительности в сослужении 50 священников со всей России освятил онкоцентр имени Н.Н. Блохина в Москве

Управляющий делами Украинской Православной Церкви рассказал иностранным журналистам о ситуации в украинском Православии

На Крите открыли стелу в память о русских моряках-миротворцах

Межпарламентская ассамблея Православия продолжит работу в Санкт-Петербурге

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика