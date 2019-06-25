Наше присутствие здесь означает не что иное, как поддержку каноничности вашей Церкви, проявлением чего станет наше единение у Евхаристической Чаши во время Божественной литургии. Об этом 26 июня 2019 года во время брифинга в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре заявил представитель Александрийской Православной Церкви митрополит Карфагенский Мелетий, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Мы приехали от имени своего Предстоятеля и своей Церкви, чтобы засвидетельствовать нашу любовь к Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию, — отметил митрополит Карфагенский Мелетий. — И я хочу передать нашу любовь, уважение и братские пожелания от имени Папы и Патриарха Александрийского и всей Африки Феодора II Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию. Очень часто Патриарх Феодор отзывается об аскетичности, молитвенности Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, которого знает весь православный мир».

Представитель Александрийской Православной Церкви подчеркнул: «Наше присутствие здесь означает не что иное, как поддержку каноничности Вашей Церкви, проявлением чего станет наше единение по Евхаристической Чаши во время Божественной литургии».

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