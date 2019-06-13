Русская линия
Сводка новостей от 13 июня 2019

Московская Патриархия: Верующие должны иметь право отказаться от цифровых средств идентификации личности
В Церкви призвали внести изменения в принятый закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования»…

Пенсионный фонд РФПравовое управление Московской Патриархии вынуждено было выпустить специальный комментарий в связи с принятием закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования“», в котором указало на нежелание властей учитывать замечания верующих людей по этому вопросу.

«Несмотря на имеющиеся обращения Московской Патриархии и общественности в Государственную Думу, закон был принят в редакции, не обеспечивающей права граждан на альтернативные цифровым способы обработки персональных данных», — говорится в заявлении, опубликованном на портале Патриархия.Ru.

В Правовом управлении признали, что указанный закон применяется к ограниченному спектру общественных отношений, тем не менее, «он несёт в себе предпосылки для создания унифицированных систем цифровой идентификации граждан и создания таких институтов как институт цифрового профиля и электронного удостоверения личности гражданина».

«Законопроект предусматривает заявительный порядок присвоения страхового номера индивидуального лицевого счёта. В том случае, если гражданин не получил такой номер и ему не открыт лицевой счёт, он не вправе получить пенсию и социальную поддержку», — отмечается в заявлении.

В связи с этим в Церкви призвали внести изменения в данный закон. «Церковь последовательно выступает за закрепление в законодательных актах Российской Федерации позиций в целях учёта прав верующих на отказ от цифровых средств идентификации и снижения рисков дискриминации по признаку отказа от их применения», — говорится в заявлении Правового управления Московской Патриархии.

Русская линия

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Московская Патриархия: Верующие должны иметь право отказаться от цифровых средств идентификации личности
В Церкви призвали внести изменения в принятый закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования»...

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