Владыка дал разъяснения касательно своих писем с критикой Фанара, который вторгся на Украину и дал автокефалию украинским раскольникам…

Митрополит Видинский Даниил: «Совесть православного епископа обязывает нас не участвовать в коллективном молчании по судьбоносным для Православного мира вопросам»

13 июня 2019 года член Священного Синода Болгарской Православной Церкви митрополит Видинский Даниил (Николов) прокомментировал решение Священного Синода Болгарской Православной Церкви «категорически отмежеваться» от позиции, которую владыка Даниил высказал в письмах с критикой Константинопольского Патриархата, сообщает СПЖ.

«7 марта этого года мы направили Его Святейшеству Болгарскому Патриарху Неофиту и каждому из митрополитов Священного Синода письмо, в котором выразили своё мнение о действиях Константинопольского Патриархата в отношении церковного вопроса на Украине и о том, как эти действия непосредственно затрагивают и угрожают автокефальной Болгарской Православной Церкви — Болгарскому Патриархату, а также Православной Церкви в целом», — сообщил архипастырь.

Владыка Даниил рассказал, что это письмо на греческом языке отправил в личной переписке иерархам Александрийской, Иерусалимской, Кипрской, Греческой и Албанской Православных Церквей. Англоязычный перевод в личной переписке митрополит Даниил отослал архиереям Румынской Православной Церкви. Разослать письмо в другие Поместные Церкви, которые пока не высказали свою позицию по украинскому церковному вопросу, не получилось по техническим причинам.

Правящий архиерей Видинской епархии подчеркнул, что СМИ текст письма не предоставлял.

«В то же время наша совесть православного епископа обязывает нас не участвовать в коллективном молчании по судьбоносным для Православного мира вопросам. Устав Болгарской Православной Церкви — Болгарского Патриархата, — прим. ред. гарантирует право митрополитов — членов Св. Синода выразить своё убеждение через высказанное несогласное мнение», — подчеркнул митрополит Даниил.

Владыка добавил, что считает неприемлемым отсутствие чётко выраженной общецерковной позиции по таким важным вопросам, как одностороннее вступление Константинопольского Патриархата в епархию другой Поместной Автокефальной Церкви, утверждение о якобы канонической силе Константинопольской Патриархии «исцелять всю церковь через границы» и исключительном праве юрисдикции Фанара в православной «диаспоре».

Владыка Даниил напомнил, что члены Священного Синода Болгарской Православной Церкви ранее уже делали заявление по данному вопросу и высказали в нём принципиальное несогласие с позицией Константинопольского Патриарха Варфоломея, которая «наносит удар по соборности Церквей».

Русская линия