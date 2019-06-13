На Валааме пройдёт V юбилейный фестиваль православного пения «Просветитель»
Фестиваль соберёт православных верующих и исполнителей из России, Грузии, Болгарии, Сербии и Армении…
V юбилейный Свято-Владимирский фестиваль православного пения «Просветитель» пройдет на острове Валаам 27−28 июля 2019 года.
Фестиваль «Просветитель» уже стал музыкальной традицией острова Валаам. На два дня Певческое поле Валаамского монастыря соберет вместе выдающихся исполнителей православного пения из разных городов России, а также Грузии, Болгарии, Армении и Сербии.
В дни проведения мероприятий для гостей фестиваля будут организованы дополнительные рейсы судов из Приозерска и Сортавалы. Желающие смогут также посетить фестиваль в рамках круизных туров из Санкт-Петербурга, которые организуют паломническая служба «Валаамский паломник», компании «Водоход» и «Инфофлот».
Приглашенные музыкальные коллективы готовят специальные программы, чтобы продемонстрировать все многообразие православной культуры. Перед гостями выступят коллективы, принимавшие участие в прошлых фестивалях, и исполнители, которые приедут на фестиваль впервые.
Участники юбилейного фестиваля:
— хор Валаамского монастыря (Россия);
— национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» (Россия);
— молодежный камерный хор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина (Россия);
— хор братии Спасо-Преображенского ставропигиального мужского Соловецкого монастыря (Россия);
— певица и гитарист Анастасия Шугалей (Россия);
— Дивна Любоевич и хор «Мелóди» (Сербия);
— ансамбль «Басиани» (Грузия)
— хор «Аратэ» (Армения);
— хор «Bulgarian Voices Angelite» (Болгария).
Художественный руководитель и режиссер фестиваля — Александр Бордак. Ведущий программы — народный артист России, лауреат Государственной премии РФ Дмитрий Певцов.
Организаторы — Cпасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, благотворительный фонд «Свет Валаама».
Посещение всех мероприятий для слушателей бесплатное.
Организацией поездок на Фестиваль «Просветитель» занимается «Валаамский Паломник», +7 (812) 902-86-11, +7 (921) 984-83-68, e-mail: vp@vp.valaam.ru
— на круизном флоте из СПб с 26−29.7.19: https://www.valaam.com/tours/3528/
— на Метеоре из Приозерска и Сортавала: https://www.valaam.com/tours/23/, о спец. рейсах будет сообщено позже.