Фестиваль соберёт православных верующих и исполнителей из России, Грузии, Болгарии, Сербии и Армении…

V юбилейный Свято-Владимирский фестиваль православного пения «Просветитель» пройдет на острове Валаам 27−28 июля 2019 года.

Фестиваль «Просветитель» уже стал музыкальной традицией острова Валаам. На два дня Певческое поле Валаамского монастыря соберет вместе выдающихся исполнителей православного пения из разных городов России, а также Грузии, Болгарии, Армении и Сербии.

В дни проведения мероприятий для гостей фестиваля будут организованы дополнительные рейсы судов из Приозерска и Сортавалы. Желающие смогут также посетить фестиваль в рамках круизных туров из Санкт-Петербурга, которые организуют паломническая служба «Валаамский паломник», компании «Водоход» и «Инфофлот».

Приглашенные музыкальные коллективы готовят специальные программы, чтобы продемонстрировать все многообразие православной культуры. Перед гостями выступят коллективы, принимавшие участие в прошлых фестивалях, и исполнители, которые приедут на фестиваль впервые.

Участники юбилейного фестиваля:

— хор Валаамского монастыря (Россия);

— национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» (Россия);

— молодежный камерный хор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина (Россия);

— хор братии Спасо-Преображенского ставропигиального мужского Соловецкого монастыря (Россия);

— певица и гитарист Анастасия Шугалей (Россия);

— Дивна Любоевич и хор «Мелóди» (Сербия);

— ансамбль «Басиани» (Грузия)

— хор «Аратэ» (Армения);

— хор «Bulgarian Voices Angelite» (Болгария).

Художественный руководитель и режиссер фестиваля — Александр Бордак. Ведущий программы — народный артист России, лауреат Государственной премии РФ Дмитрий Певцов.

Организаторы — Cпасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, благотворительный фонд «Свет Валаама».

Посещение всех мероприятий для слушателей бесплатное.

Организацией поездок на Фестиваль «Просветитель» занимается «Валаамский Паломник», +7 (812) 902-86-11, +7 (921) 984-83-68, e-mail: vp@vp.valaam.ru

— на круизном флоте из СПб с 26−29.7.19: https://www.valaam.com/tours/3528/

— на Метеоре из Приозерска и Сортавала: https://www.valaam.com/tours/23/, о спец. рейсах будет сообщено позже.

Контактный эл. адрес орг.комитета Фестиваля: prosvetitel. valaam@yandex.ru

Валаамский Фестиваль «Просветитель» в соц. сетях:

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