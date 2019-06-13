Такое решение было принято по результатам поездки вице-премьера РФ Алексея Гордеева в Псковскую епархию…

Минкульт займётся укреплением берегов, на которых располагаются Мирожский и Снетогорский монастыри

Вице-премьер России Алексей Гордеев поручил Министерству культуры в течение месяца подготовить предложения по укреплению берегов у двух монастырей в Псковской области, которым грозит разрушение. Речь идёт о Спасо-Преображенском Мирожском мужском и Снетогорском женском монастырях, сообщает Интерфакс.

«Сегодня мы определились в главном — сделать центром, штабом управления всеми берегоукрепительными работами Министерство культуры. В месячный срок министерство должно представить в правительство соответствующие предложения, в том числе по взаимодействию с другими ведомствами — Минстроем и Минприроды, а также взять на себя разработку проектно-сметной документации с учётом новых технологий и понимания того, что к восстановлению этих объектов необходимо подойти комплексно», — сказал по итогам совещания Гордеев.

Предполагается, что берегоукрепительные работы будут проведены в течение ближайших двух-трёх лет.

Обсуждению предшествовал осмотр двух объектов культурного наследия. В Мирожском монастыре участники совещания осмотрели Спасо-Преображенский собор с фресками XII века. Здесь береговой откос вплотную подходит к каменной ограде монастыря и апсидам собора. Во время паводка обитель попадает в зону риска подтопления и возникает угроза разрушения уникальных фресок. Последний такой потоп случился в 2011 году, когда фресковую живопись пришлось спасать с помощью специалистов и волонтеров.

В Снетогорском монастыре комиссии показали склон, на котором стоит Южная башня. В этом случае берегоукрепление необходимо в связи с опасностью обрушения скалы. Сточные воды ежегодно размывают известняковые плиты.

Вопрос о сохранении Южной башни и юго-западной части ансамбля Снетогорского монастыря поднимался на протяжении многих лет. В начале 2019 года Федеральное агентство по управлению госимуществом передало в собственность Псковской области сооружение, укрепляющее береговую линию руки Великой в районе Снетогорского монастыря, что позволит продолжить работы по дальнейшему укреплению берега, сообщает официальный сайт Псковской митрополии.

При поддержке федерального центра подготовительные работы завершены, и можно приступать к следующему этапу — разработке проектно-сметной документации.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон также обозначил проблемы с грунтом в Псково-Печерском монастыре и с почвенным разломом под Свято-Троицким собором в Кремле, требующие срочного решения.

В список объектов, требующих незамедлительной помощи, вошли: Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорский монастырь, Свято-Троицкий собор в Кремле, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, храм в честь иконы Божией Матери «Одигитрия» на подворье Псково-Печерского монастыря, Свято-Успенский Святогорский монастырь города Пушкинские Горы, храм Рождества Христова в поселке Малы и другие объекты культурного наследия.

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