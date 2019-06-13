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Сводка новостей от 13 июня 2019

В столице Белоруссии пройдет традиционный «Троицкий фестиваль»

жегодный православный фестиваль христианских культур «Траецкi фэст 2019» пройдет 16 июня в городе Минске по улице Лидской, 3 у храма святителя Николая Японского, начало в 13:00. Об этом сообщает официальный сайт БПЦ.

Фестиваль проходит при поддержке администрации Фрунзенского района Мингорисполкома, Центра экологических решений, общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны», Центра экологического воспитания и развития и имеет не только просветительско-развлекательную, но и экологическую направленность.

День Святой Троицы, или Пятидесятница, приходится на воскресенье через семь недель после Пасхи и установлен в воспоминание сошествия Святого Духа на апостолов в виде огненных языков. Этот праздник, считающийся днем рождения Церкви, ежегодно праздновали еще апостолы и заповедали его всем христианам.

Организаторы сердечно приглашают всех желающих совместно наполнить этот день радостью, благодарностью, новыми впечатлениями и яркими эмоциями на «Траецкiм фэсце 2019». Для этого предусмотрена масса возможностей: батлеечный спектакль, театр теней, мастер-класс по японской и русской каллиграфии, выставка-продажа работ и мастер-класс по ткачеству гобеленов и белорусских народных поясов, экскурсия по экотропе, мастер-класс по народным танцам и другие активности для детей и взрослых.

Своим прекрасным настроением и яркими талантами поделятся солисты Большого театра Беларуси, народный артист Республики Беларусь Виктор Манаев, музыкант Олег Хоменко и группа «Палац», студия «Варгин» и другие участники праздничного концерта.

В течение всего дня на полевой кухне можно будет попробовать ароматную уху, освежающий холодник, сочный шашлык, гречневую кашу с тушенкой, настоящий узбекский плов, домашнюю выпечку, мороженое, горячие и холодные напитки.

!!! Присутствие на «Траецкiм фэсте 2019» обязательно — ведь Вас, как уникальное творение Божие, никто не заменит!

Вход на фестиваль БЕСПЛАТНЫЙ!

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В столице Белоруссии пройдет традиционный «Троицкий фестиваль»
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