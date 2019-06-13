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Сводка новостей от 13 июня 2019

В Доме русского зарубежья им. А. Солженицына пройдет презентация новых изданий о русской эмиграции на Балканах

13 июня 2019 года в 17 часов Дом русского зарубежья им. А. Солженицына приглашает на презентацию новых изданий о русской эмиграции на Балканах. Об этом сообщает Православие.Ru.

Новые книги представят директор Архива Сербской Православной Церкви Радован Пилипович и директор Архива Республики Сербской Боян Стойнич.

На встрече будут представлены два издания, выход в свет которых был приурочен к освящению фундамента русско-сербской храма в Баня-Луке, посвященной царю-мученику Николаю II и его семье.

Книгу «Сербская православная церковь и русская эмиграция. 1920−1940» (Баня-Лука; Белград, 2018) представит ее автор Радован Пилипович.

Боян Стоит расскажет о труде Зорана Мачкича «С Родины в Баня-Луку. Русская эмиграция в Баня-Луке» (Баня-Лука, 2018), проливающем свет на судьбу русский беженцев в одном из регионов бывшего Королевства Югославии, на их значение и вкладв культурную жизнь региона.

В качестве издателей выступили: Союз архивных работников Республики Сербской, Архив Республики Сербской (Республика Сербская, Босния и Герцеговина и Архив Сербской Православной Церкви. Участие в организации мероприятия приняли Посольство России в Боснии и Герцеговине и Представительство Республики Сербской в России.

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В Доме русского зарубежья им. А. Солженицына пройдет презентация новых изданий о русской эмиграции на Балканах

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