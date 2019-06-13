11 июня 2019 года Божественной литургией в храме святого Георгия Победоносца города Челябинска открылась X Межрегиональная конференция по социальному служению. Форум проходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает Диакония.Ru.

На пленарном заседании, которое прошло в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете, выступил председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Всего в конференции принимают участие более 200 священнослужителей, сестер милосердия и церковных социальных работников из 16 епархий, расположенных на территории Уральского федерального округа.

«Социальное служение является обязанностью каждого христианина. Спаситель заповедовал нам любить, во-первых, Бога, во-вторых, ближнего, как самого себя, и проиллюстрировал эту заповедь притчей о милосердном самарянине. Это притча часто звучит в наших храмах, вызывая у людей добрые движения души, — сказал митрополит Челябинский и Миасский Григорий. — А кто мой ближний? Человек готов служить больным и бедным, но как ему реализовать себя? И здесь горящей душе христианина должна прийти на помощь Церковь. Помочь не только духовным наставлением, но и конкретной организационной работой».

Митрополит Григорий отметил, что Церковь должна каждому, кто хотел бы заниматься делами милосердия, дать верное направление, соответствующее навыкам, силам и возрасту. «Социальное служение христиане должны совершать не по отдельности, не разово, когда мысль об этом приходит, а вместе, по возможности, объединяясь не только в работе, но и у Чаши Господней, формируя новую литургическую общину. В этом важная организационная задача Церкви», — подчеркнул глава Челябинской митрополии.

Председатель Синодального отдела по благотворительности, в свою очередь, отметил, что, занимаясь социальным служением, человек должен помнить о мотивации и цели этого служения. «Главное в нашем служении, чтобы мы сами научились любви и научили любви других людей. Совершая дела любви, нужно правильно понимать их основу, — сказал епископ Пантелеимон. — Источник любви — Христос. Из любви к нам Он пришел на землю, стал человеком и претерпел страдания и смерть. Сам Христос является источником любви».

Викарий Святейшего Патриарха отметил, что Господь дает силы человеку любить даже тех, кто совершает зло, и жертвовать собой ради других людей. «Мы созданы по образу и подобию Божию, Который есть любовь. Поэтому мы не можем не любить, не сострадать и не сочувствовать. Если мы этого не чувствуем, то мы перестаем быть людьми, — сказал епископ Пантелеимон. — Христианская любовь имеет удивительную высоту и силу. Человек, который не только говорит о ней, но живет этой любовью, получает удивительную радость. Его жизнь становится совершенно другой».

Епископ Пантелеимон привел в пример подвиг одного из сотрудников православной службы помощи «Милосердие» Георгия Великанова. Первый пресс-секретарь службы «Милосердие» погиб на железнодорожной платформе «Красногорская», спасая упавшего на пути бездомного. Ему было 35 лет, он готовился стать священнослужителем. «Многие стали говорить: стоила ли жизнь бездомного жизни этого молодого человека, ведь сколько он мог сделать хорошего для Церкви и для людей. Но он, наверное, в этот момент не думал об этом. Им двигало то естественное чувство сострадания и сочувствия и невозможности смотреть, как погибает другой. Этот рассказ заставляет нас подумать, как мы бы поступили в этой ситуации. Любить — значит быть способным пожертвовать собой», — сказал председатель Синодального отдела.

Епископ Пантелеимон также напомнил слова апостола Павла из Первого послания в Коринфянам (1 Кор. 13:1) и пояснил, как следует их применять в жизни христианина и в социальном служении: «Когда мы теряем терпение, вспомнить — любовь долготерпит; когда наше сердце ожесточается, вспомнить — любовь милосердствует, когда закрадывается зависть, вспомнить — любовь не завидует. Когда мы начинаем о себе много думать и считать, что мы заслуживаем награды, вспомнить — любовь не превозносится и не гордится. Когда нам не нравится, как действуют другие и мы хотим настоять на своем, вспомнить — любовь не бесчинствует. Когда нам хочется что-то делать по-своему, а не вместе с другими, вспомнить — любовь не ищет своего. Когда нас начинают раздражать люди, вспомнить — любовь не раздражается. Когда к нам приходят плохие мысли и кажется, что нас окружают плохие люди, вспомнить — любовь не мыслит зла. Если мы решили прибегнуть к обману ради выгоды, вспомнить — любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Когда мы видим грехи других людей и хотим их обличить, вспомнить — любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Если нам покажется когда-нибудь, что зла в этом мире слишком много и его больше, чем добра, а в нас самих теряется его источник, вспомнить — любовь никогда не перестает».

Епископ Златоустовский и Саткинский Викентий отметил, что конференции по социальному служению, которые проводятся в разных федеральных округах, очень нужны особенно для новообразованных епархий и их социальных отделов. «Создание социального отдела в новообразованных епархиях проходит непросто, я говорю это на своем примере. На такую же конференцию в Екатеринбурге была отправлена наша делегация через полгода после образования нашей епархии. Благодаря работе Синодального отдела, знакомству со специалистами и живому общению был сформирован план той работы, которая необходима в небольших городах», — сказал епископ Викентий.

При социальном отделе Златоустовской епархии действуют два центра гуманитарной помощи, которые были открыты при финансовой поддержке Синодального отдела по благотворительности. В центрах регулярную помощь — одежду, средства гигиены, предметы быта, продуктовые наборы — получают более 7000 семей ежегодно. В епархиальном сестричестве во имя преподобномученицы Елизаветы Федоровны сегодня 26 сестер милосердия, они помогают в роддоме, доме малютки, ухаживают за пациентами районной больницы.

Перед участниками конференции на пленарном заседании выступили и.о. министра здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин, председатель Комитета социальной политики Челябинска Лариса Машкова, и.о. ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Татьяна Чумаченко.

После пленарного заседания состоялось неформальное общение участников конференции с митрополитом Григорием, епископом Пантелеимоном и епископом Викентием в формате «вопрос-ответ».

Работа конференции продолжится 12−13 июня. 12 июня участники встретятся с координатором Уральского федерального округа в Синодальном отделе по благотворительности Полиной Юферевой и посетят церковные социальные проекты Челябинска: центр временного пребывания бездомных при храме святой блаженной Ксении Петербургской, благотворительный магазин «Во благо», церковный центр социальной адаптации для алкоголезависимых «Трезвение», сестричество милосердия при Первой городской больнице, общину людей с ограниченными возможности здоровья при храме святителя Василия Великого. 13 июня пройдут 10 секций по различным направлениям социального служения, которые проведут ведущие специалисты Синодального отдела по благотворительности и приглашенные эксперты.

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