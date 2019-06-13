Русская линия
Сводка новостей от 13 июня 2019

Святейший Патриарх Кирилл посетил торжественный прием в Кремле по случаю Дня России

12 июня 2019 года на Ивановской площади Московского Кремля состоялся торжественный прием по случаю национального праздника — Дня России. Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

К участникам мероприятия, среди которых были представители политического руководства страны, лауреаты Государственной премии, деятели науки и искусства, представители традиционных религиозных общин России, обратился с речью Президент Российской Федерации В.В. Путин.

Прием посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Русская линия

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Святейший Патриарх Кирилл посетил торжественный прием в Кремле по случаю Дня России

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