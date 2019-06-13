|Сводка новостей от 13 июня 2019
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Митрополит Видинский Даниил: «Совесть православного епископа обязывает нас не участвовать в коллективном молчании по судьбоносным для Православного мира вопросам»
На Валааме пройдёт V юбилейный фестиваль православного пения «Просветитель»
Московская Патриархия: Верующие должны иметь право отказаться от цифровых средств идентификации личности
Минкульт займётся укреплением берегов, на которых располагаются Мирожский и Снетогорский монастыри
Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Св. Синод Болгарской Православной Церкви заявил, что не выносил решений по «украинской проблеме»
В Перми почтили память Великого князя Михаила Александровича
Этот день в Русской истории
В Челябинске проходит X Межрегиональная конференция по социальному служению
В Доме русского зарубежья им. А. Солженицына пройдет презентация новых изданий о русской эмиграции на Балканах
В столице Белоруссии пройдет традиционный «Троицкий фестиваль»