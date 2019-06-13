12 июня 2019 года в Перми, в канун дня мученической кончины родного брата Государя Николая II Великого Князя Михаила Александровича, состоялся традиционный Крестный ход от Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря до часовни в честь святого благоверного князя Михаила Тверского в микрорайоне Чапаевский, сообщает сайт Пермской епархии.

В крестном ходе приняли участие: председательница Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова; праправнук Императора Александра III Пол Эдвард Куликовский-Романов, представители духовенства Пермской епархии и многочисленные верующие, всего более тысячи человек.

У часовни была совершена панихида по погибшему Великому Князю Михаилу и его секретарю убиенному Николаю Жонсону. Богослужение возглавил митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий. По окончании панихиды архипастырь обратился к собравшимся с проповедью, в которой призвал вседа молиться об упокоении Великого князя и его верного секретаря.

Затем состоялось возложение цветов к мемориальным доскам Великому князю Михаилу Александровичу и его секретарю, установленным на здании бывшей гостиницы «Королёвские номера», сообщает Permkrai.ru

В приветственном слове к собравшимся Анна Громова отметила: «Для нас это значимый день. Все действительно в этот день полны надежд и радости. Этим мы обязаны тем людям, которые отдали свою жизнь за свободу Отечества, за веру, людям, которые выполнили свой долг. Среди них великий князь Михаил Александрович и его секретарь Николай Жонсон. То, как молились люди в Крестном ходе, то, как звучали песнопения, ещё раз подтвердило: мы не забыли их. И я знаю, что сегодня здесь те, кто делает для сохранения истории всё возможное. Надеюсь, что места памяти Царской семьи будут множиться».

Праправнук Императора Александра III Павел Куликовский-Романов поблагодарил тех, кто собрался на памятное событие: «Сегодня мы вспоминаем не только князя, но и всё, что потом произошло в России. Его убийство открыло дверь массовым репрессиям. Это ужасная трагедия. И сегодня мы оплакиваем не только Михаила Александровича, но и всех мучеников, которые погибли после него». Также потомок Императора Александра III выразил благодарность всем, кто организовал и присоединился к памятным мероприятиям.

Внучатая племянница Николая Жонсона Наталья Крутикова поблагодарила собравшихся за то, что Пермь помнит события столетней давности. «Я человек, который не очень любит официальные мероприятия, но это было очень душевно и искренне», — подчеркнула она.

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