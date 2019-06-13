Пенсионная реформа и другие непопулярные меры властей, вызванные проблемами российской экономики вследствие конфронтации Кремля с ЕС и США, серьёзно ударили по авторитету президента России Владимира Путина, который ранее выступал противником перекладывания финансовых невзгод на плечи населения, но в последнее время резко сменил свою позицию.

Россияне прекрасно понимали, что в стране не так всё хорошо, как кому-то хотелось бы представить это в Кремле, но готовы были мириться с коррупцией и прочими проблемами, пока российские чиновники не начали откровенно обирать население, наперегонки придумывая какой ещё налог или сбор ввести в пользу государства.

В итоге этих налогов и реформ накопилось столько, что население начало тихо возмущаться, и это возмущение прекрасно почувствовала так называемая несистемная оппозиция в лице Навального и прочих политических деятелей. Разочарование системой Путина растёт, а вместе с тем растёт и общественное напряжение, которое активно пытается использовать оппозиция.

В этих условиях действующим властям необходимо приложить немало усилий, чтобы сохранить стабильность в стране. А вместо этого некоторые чиновники в системе власти ведут себя так, как будто их цель не стабилизация ситуации, а провоцирование общественных волнений и протестов.

Об этом свидетельствует, к примеру, скандальная история с арестом журналиста Ивана Голунова, которого обвинили в сбыте наркотиков, но так и не смогли ничего доказать.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко выразила мнение, что в ситуации с задержанием Голунова было либо «головотяпство», либо провокация, либо непрофессионализм, сообщает газета «Взгляд».

Во вторник глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования Голунова. Колокольцев также попросил президента России Владимира Путина уволить от должности начальника УВД по ЗАО Москвы генерала Андрея Пучкова и руководителя управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Юрия Девяткина, что он и сделал своим указом.

В свою очередь, председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков в комментарии газете «ВЗГЛЯД» предположил, что после освобождения журналиста Ивана Голунова будут возбуждены уголовные дела в отношении тех, кто его «закрыл». «Если происходит ошибка и власть нормально реагирует, то это признак того, что налаживается прямая обратная связь между обществом и властью», — считает он.

Хотелось бы верить, что эта история послужит хорошим уроком для всех российских чиновников, и они сделают правильные выводы из произошедшего.

Русская линия