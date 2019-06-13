Св. Синод Болгарской Православной Церкви заявил, что не выносил решений по «украинской проблеме»
С таким заявлением Синод выступил в связи с письмом митрополита Видинского Даниила (Николова) к иерархам Элладской Церкви, в котором он критикует Фанар…
12 июня 2019 года состоялось очередное заседание Священного Синода Болгарской Православной Церкви, который поспешил дистанцироваться от критических высказываний члена Синода митрополита Видинского Даниила в адрес Константинопольского Патриархата. Соответствующее решение Синода опубликовано на официальном сайте Болгарского Патрирхата, сообщает СПЖ.
17 мая 2019 года владыка Даниил (Николов) обратился с письмом к митрополитам Элладской Православной Церкви. В этом письме болгарский иерарх озвучил свою собственную позицию относительно действий Константинопольского Патриархата на Украине, которые, по его мнению, разрушают Православие и в конечном итоге могут привести к новому расколу, подобно тому, который произошёл в 1054 году.
По сообщениям СМИ, критические заявления митрополита Даниила вынудили Константинопольского Патриарха Варфоломея обратиться за разъяснениями к Предстоятелю Болгарской Православной Церкви Патриарху Неофиту.
6 июня 2019 года на встречу с Патриархом Варфоломеем прибыл представитель Болгарской Церкви митрополит Пловдивский Николай (Севастиянов), который уверил главу Константинопольского Патриархата, что Священный Синод БПЦ не поддерживает позицию, озвученную митрополитом Даниилом.
И вот 12 июня Синод Болгарского Патриархата официально постановил:
«Мнение, высказанное митрополитом Даниилом в его письме, направленном митрополитам различных Поместных Православных Церквей, является его личным мнением, от которого Св. Синод категорически отмежевывается. По вопросам, поднятым митрополитом Даниилом, у Св. Синода нет решений».
Св. Синод Болгарской Православной Церкви заявил, что не выносил решений по «украинской проблеме» С таким заявлением Синод выступил в связи с письмом митрополита Видинского Даниила (Николова) к иерархам Элладской Церкви, в котором он критикует Фанар...