С таким заявлением Синод выступил в связи с письмом митрополита Видинского Даниила (Николова) к иерархам Элладской Церкви, в котором он критикует Фанар…

Св. Синод Болгарской Православной Церкви заявил, что не выносил решений по «украинской проблеме»

12 июня 2019 года состоялось очередное заседание Священного Синода Болгарской Православной Церкви, который поспешил дистанцироваться от критических высказываний члена Синода митрополита Видинского Даниила в адрес Константинопольского Патриархата. Соответствующее решение Синода опубликовано на официальном сайте Болгарского Патрирхата, сообщает СПЖ.

17 мая 2019 года владыка Даниил (Николов) обратился с письмом к митрополитам Элладской Православной Церкви. В этом письме болгарский иерарх озвучил свою собственную позицию относительно действий Константинопольского Патриархата на Украине, которые, по его мнению, разрушают Православие и в конечном итоге могут привести к новому расколу, подобно тому, который произошёл в 1054 году.

По сообщениям СМИ, критические заявления митрополита Даниила вынудили Константинопольского Патриарха Варфоломея обратиться за разъяснениями к Предстоятелю Болгарской Православной Церкви Патриарху Неофиту.

6 июня 2019 года на встречу с Патриархом Варфоломеем прибыл представитель Болгарской Церкви митрополит Пловдивский Николай (Севастиянов), который уверил главу Константинопольского Патриархата, что Священный Синод БПЦ не поддерживает позицию, озвученную митрополитом Даниилом.

И вот 12 июня Синод Болгарского Патриархата официально постановил:

«Мнение, высказанное митрополитом Даниилом в его письме, направленном митрополитам различных Поместных Православных Церквей, является его личным мнением, от которого Св. Синод категорически отмежевывается. По вопросам, поднятым митрополитом Даниилом, у Св. Синода нет решений».

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