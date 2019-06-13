Русская линия
Сводка новостей от 13 июня 2019

Св. Синод Болгарской Православной Церкви заявил, что не выносил решений по «украинской проблеме»
С таким заявлением Синод выступил в связи с письмом митрополита Видинского Даниила (Николова) к иерархам Элладской Церкви, в котором он критикует Фанар…

Патриарх Болгарский Неофит12 июня 2019 года состоялось очередное заседание Священного Синода Болгарской Православной Церкви, который поспешил дистанцироваться от критических высказываний члена Синода митрополита Видинского Даниила в адрес Константинопольского Патриархата. Соответствующее решение Синода опубликовано на официальном сайте Болгарского Патрирхата, сообщает СПЖ.

17 мая 2019 года владыка Даниил (Николов) обратился с письмом к митрополитам Элладской Православной Церкви. В этом письме болгарский иерарх озвучил свою собственную позицию относительно действий Константинопольского Патриархата на Украине, которые, по его мнению, разрушают Православие и в конечном итоге могут привести к новому расколу, подобно тому, который произошёл в 1054 году.

По сообщениям СМИ, критические заявления митрополита Даниила вынудили Константинопольского Патриарха Варфоломея обратиться за разъяснениями к Предстоятелю Болгарской Православной Церкви Патриарху Неофиту.

6 июня 2019 года на встречу с Патриархом Варфоломеем прибыл представитель Болгарской Церкви митрополит Пловдивский Николай (Севастиянов), который уверил главу Константинопольского Патриархата, что Священный Синод БПЦ не поддерживает позицию, озвученную митрополитом Даниилом.

И вот 12 июня Синод Болгарского Патриархата официально постановил:

«Мнение, высказанное митрополитом Даниилом в его письме, направленном митрополитам различных Поместных Православных Церквей, является его личным мнением, от которого Св. Синод категорически отмежевывается. По вопросам, поднятым митрополитом Даниилом, у Св. Синода нет решений».

Русская линия

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Св. Синод Болгарской Православной Церкви заявил, что не выносил решений по «украинской проблеме»
С таким заявлением Синод выступил в связи с письмом митрополита Видинского Даниила (Николова) к иерархам Элладской Церкви, в котором он критикует Фанар...

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