5 июня 2019 года в британском Портсмуте проходят памятные торжества по случаю 75-летней годовщины высадки союзников в Нормандии. В мероприятии участвуют королева Елизавета II, глава правительства Великобритании Тереза Мэй, канцлерин ФРГ Ангела Меркель, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также ряд других глав государств и правительств, сообщает «Немецкая волна».

Президента РФ Владимира Путина на торжества не пригласили.

В центре внимания находятся ветераны операции «Оверлорд», выход которых на сцену присутствующие встретили аплодисментами. Около 300 участников высадки войск в Нормандии после мероприятия в Портсмуте прибудут морским путем в Нормандию в память о событиях 75-летней давности. Непосредственно в «День Д» (D-Day), отмечаемый 6 июня, торжества пройдут на другом берегу Ла-Манша во Франции.

6 июня 1944 года союзники по антигитлеровской коалиции высадились в Нормандии. В ней участвовали около 150 тысяч солдат из 14 стран, в том числе США, Великобритании, Франции, Канады и Австралии. Широкомасштабная военная кампания открыла Западный фронт в Европе и сыграла важную роль в дальнейшем ходе Второй мировой войны. Крупнейшая наземная операция в военной истории унесла жизни почти 66 тысяч военнослужащих, еще 18 тысяч пропали без вести.

Русская линия