Преподобная Евфросиния Полоцкая, до пострига носившая имя Предслава, была праправнучкой святого равноапостольного князя Владимира и дочерью Полоцкого князя Георгия (Святослава) Всеславича. С детских лет она овладела грамотой, читала Псалтирь, Священное Писание и другие духовные книги. Любовь к книжному чтению сочеталась у нее с усердной молитвой, и уже тогда Предслава стяжала «плод молитвы». Мудрости ее «чудился» не только отец и близкие: слава о ней разошлась далеко за пределы Полоцкой земли. Многие князья просили руки Предславы, однако все предложения о браке она отвергала, желая стать монахиней, несмотря на несогласие родителей.

Отвергнув все предложения о браке, Предслава приняла постриг с именем Евфросиния. По благословению Полоцкого епископа Илии, она стала жить при Софийском соборе, где занималась переписыванием книг.

Около 1128 года епископ Илия поручил преподобной устроить женский монастырь. Отправляясь в Сельцо, — место будущей обители, — подвижница взяла только святые книги — «все свое имение». В новоустроенном Спасо-Преображенском монастыре святая обучала девушек переписыванию книг, пению, шитью и иным ремеслам. В 1161 году ее усердием был построен собор, сохранившийся до нашего времени.

Преподобная Евфросиния основала также Богородицкий мужской монастырь. Воспользовавшись родством с Византийским императором Мануилом Комнином, она обратилась к нему, а также к патриарху Константинопольскому Луке с просьбой прислать для обители одну из величайших святынь — Ефесскую икону Божией Матери, написанную по преданию святым апостолом и евангелистом Лукой. Евфросиния отправила им дары, и в 1162 г. икона прибыла на Русь вместе с благословенной патриаршей грамотой Полоцкой игуменьи. Икону везли через Корсунь (Херсонес), где по просьбе жителей она пробыла около года, получив название Корсунской, и наконец прибыла в Полоцк. В 1239 г. дочь Полоцкого князя Брячислава — Александра, выходя замуж за великого князя Александра Невского, взяла икону как благословение и подарила ее городу Торопцу, где состоялось венчание княгини.

Незадолго до смерти преподобная Евфросиния отправилась в паломничество по Святым Местам. Поклонившись святыням Царьграда, она прибыла в Иерусалим, где в Русском монастыре Пресвятой Богородицы Господь сподобил ее принять мирную кончину в 1173 года. Не позднее 1187 года тело святой перенесено в Киево-Печерский монастырь, а в 1910 году мощи перенесены в Полоцк в основанный ею монастырь.

По земному своему рождению преподобная принадлежит Белой Руси. Но, принадлежа земному своему отечеству, преподобная Евфросиния стола воистину членом Православной соборной церкви Великой России и, наконец, Вселенской Православной Церкви, знамением чего стала ее кончина и погребение во Святом Граде. Преподобная Евфросиния Полоцкая соединяет невидимыми духовными узами Великую Россию, Малую Россию и Белую Россию, не позволяя раздирать единую Церковь Русскую Православную.

Сегодня также день открытия на Знаменской площади столицы Российской Империи — Санкт-Петербурга — памятника Царю-Миротворцу, Императору Александру III.

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