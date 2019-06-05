Санкт-Петербургский Детский хоспис 31 мая отметил 16-летие. На торжестве присутствовало около 400 человек — подопечные Санкт-Петербургского Детского хосписа, члены их семей, волонтеры, сотрудники хосписа и благотворители, сообщает Диакония.Ru.

«Детский хоспис начинался как благотворительный проект, когда многие еще не знали, что такое паллиативная помощь. Сегодня принят Федеральный закон, огромное количество благотворительных и некоммерческих организаций содействуют работе специалистов и органов здравоохранения, — сказал основатель и руководитель Детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко. — Паллиативная помощь стала не только видом медицинских услуг, ее оказывают специалисты немедицинских профессий: психологи, педагоги, социальные работники, лица духовного сословия. И в день рождения хосписа, и в любой другой день наша главная задача — сделать жизнь детей, которые столкнулись с тяжелой болезнью, качественной, наполненной новыми впечатлениями и радостью, насколько это возможно».

Каждый день рождения Детского хосписа посвящен определенной теме. В этом году в качестве основного мотива праздника выбран «космос». Гости мероприятия стали участниками «космического» мини-квеста и смогли посетить миниатюрный планетарий. Во дворе стационара были организованы игровые зоны и фотозоны, а также установлены шатры, где желающим раздавали мороженое, сахарную вату, попкорн и другие угощения.

Одним из направлений работы Санкт-Петербургского Детского хосписа является строительство новых стационаров, где нуждающиеся дети могут получать весь комплекс паллиативных услуг. 4 июня 2019 года Санкт-Петербургский Детский хоспис открывает новый стационар в Павловске. Также этим летом начнет свою работу стационар хосписа в Домодедово.

Первый в России детский хоспис был организован в Санкт-Петербурге в 2003 году протоиереем Александром Ткаченко. Он ежегодно помогает более чем 300 семьям, столкнувшимся с неизлечимым заболеванием ребенка. Санкт-Петербургский Детский хоспис является ресурсным центром и содействует развитию паллиативной помощи детям по всей стране.

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