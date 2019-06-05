С 31 мая по 3 июня 2019 года в городе Кикинда (Республика Сербия) в автономном крае Воеводина состоялись ежегодные «Русские дни в Воеводине», посвященные памяти десятков тысяч русских беженцев, которые после окончания Гражданской войны в России нашли приют в Королевстве сербов, хорватов и словенцев. Об этом сообщает служба коммуникации ОВЦС.

В мероприятии приняла участие делегация из России, которую возглавили председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл и заместитель председателя общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» Л.П. Решетников.

1 июня митрополит Кирилл и епископ Банатский Никанор (Сербская Православная Церковь) в сослужении сонма духовенства совершили Божественную литургию в храме святых бессребреников Космы и Дамиана г. Кикинда.

По окончании Литургии митрополит Кирилл совершил панихиду на русском кладбище Кикинды, где установлен памятник белоэмигрантам. После богослужения состоялось возложение цветов к «Монументу памяти», представляющему собой силуэт православного храма. Затем к собравшимся обратились владыка Кирилл, Л.П. Решетников и граф Сергей Капнист (Франция).

В тот же день российская делегация посетила город Сента, где на православном кладбище была совершена заупокойная лития. Члены делегации возложили цветы к надгробному памятнику солдатам Русской императорской армии, умершим в плену в Австро-Венгрии.

Вечером в культурном центре города Сента прошел совместный концерт фольклорного ансамбля «Славица» и ансамбля кавказского танца «Нарты».

2 июня, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, митрополит Кирилл и члены делегации молились за Божественной литургией в храме Успения Пресвятой Богородицы в Русском селе, расположенном недалеко от Кикинды. Богослужение возглавил епископ Банатский Никанор.

По окончании Литургии епископ Никанор и митрополит Кирилл обратились к присутствовавшим со словами приветствия. От церковной общины Русского села митрополиту Кириллу была вручена благодарственная грамота.

Далее российская делегация посетила могилу русского художника-эмигранта Владимира Зелинского и его супруги Татьяны. Владимир Зелинский в 1930-х годах расписал храм Успения Пресвятой Богородицы. Реставрация росписей была выполнена благодаря усилиям общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» и при финансовой поддержке предпринимателя и мецената А.Ю. Горохова и графа С.А. Капниста.

По окончании заупокойной литии митрополит Кирилл и члены делегации возложили цветы к могиле художника.

В тот же день в монастыре Святой Троицы г. Кикинда состоялась братская беседа митрополита Ставропольского Кирилла и епископа Банатского Никанора. Иерарх Сербской Православной Церкви вручил главе российской делегации орден святого Феодора Вршацкого.

Русская линия