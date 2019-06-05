|Сводка новостей от 5 июня 2019
|
|
Митрополит Волоколамский Иларион: Визит папы Римского Франциска в Москву невозможен
В Церкви призывают власти обратить внимание на американский опыт защиты жизни нерожденных детей
Всемирный банк понизил оценку роста ВВП России в 2019 году
Этот день в Русской истории
Санкт-Петербургский Детский хоспис отметил 16-летие
В Петербурге представлен фильм о преподобном Серафиме Вырицком
Представитель Русской Православной Церкви принял участие в торжествах по случаю дня памяти мучеников Холмских и Подляшских в Польше
Митрополит Ставропольский Кирилл возглавил российскую делегацию, принявшую участие в «Русских днях» в Сербии