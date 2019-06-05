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Сводка новостей от 5 июня 2019

В день рождения А.С.Пушкина в Екатеринбурге пройдут народные чтения произведений поэта

6 июня, в день 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина пройдет чтение стихов великого поэта в Екатеринбурге на площади перед Храмом-Памятником на Крови, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Народные чтения начнутся в 12:00. В этом году в чтениях примут участие студенты Екатеринбургского государственного театрального института, члены Пушкинского клуба города Екатеринбурга, члены Союза писателей России, учащиеся школ и все любители поэзии А.С. Пушкина. Присоединиться может любой желающий.

Также в этот день в 09:00 в Храме на Крови состоится поздняя Божественная литургия, после которой будет совершена панихида по Александру Сергеевичу Пушкину.

В 13:00 — открытие в центре «Царский» выставки, посвященной 220-летию А.С. Пушкина, «Он победил и время и пространство». На выставке будет представлена «Пушкинская коллекция Германа Ивановича Щекутова» из фондов культурно-просветительского центра «Царский».

Вход свободный.

Адрес Храма-Памятника на Крови: Екатеринбург, ул. Царская, 10.

Адрес центра «Царский»: Екатеринбург, ул. Царская, 8.

Справки по телефону: +7 (343) 371-71-67.

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