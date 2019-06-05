Петербургская премьера двух серий фильма «Преподобный Серафим Вырицкий и Русская Голгофа» по сценарию писателя-агиографа Валерия Филимонова состоялась в новом зале Святодуховского центра 3 июня. Об этом сообщает ИА «Вода живая».

Наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарийпоблагодарил автора за труд и тепло отозвался о работе съемочной группы.

«Преподобный Серафим Вырицкий — один из самых почитаемых святых, особенно в лавре, где начинался его подвижнический подвиг, — сказал он. — В нелегкие годы, когда само существование Церкви в России было поставлено под угрозу, этот удивительный человек принимает монашеский постриг и становится утешителем для многих страждущих. Его доброта, любовь к Богу и людям, крепкая вера и смелость перед лицом испытаний — то, о чем должен знать не только сугубо церковный круг. Такие фильмы нужны сегодня, чтобы преподобный открылся для всех, чтобы люди увидели, как обычный человек смог подняться до вершины святости благодаря дарам, которыми наградил его Господь, — увидели и вдохновились его примером, стали чуточку лучше. Язык кинематографа тем и хорош, что понятен и близок всем, это тоже миссионерский инструмент».

Фильм, созданный совместно с кинокомпанией «Петербургская киноартель», основан на архивных и исторических документах, впервые опубликованных в книге Валерия Филимонова «Святой преподобный Серафим Вырицкий и Русская Голгофа», которая стала основанием для канонизации старца на Архиерейском Соборе 2000 года. В киноленту включены игровые сцены с участием актеров, а также видеосвидетельства знавших преподобного при его жизни протоиереев Василия Ермакова, Бориса Глебова, настоятельницы Горненского монастыря в Иерусалиме игумении Георгии (Щукиной). Закадровый текст читают Валерий Филимонов и народный артист России Валерий Ивченко.

Работа над первой серией началась в 2016 году, в ней рассказывается о жизни преуспевающего купца Василия Муравьева и его супруги до принятия ими монашества. Вторая серия посвящена монашескому подвигу героя в Александро-Невской лавре, где он прошел путь от пономаря до духовника братии. Запланированы еще две серии: третья расскажет о подвижническом подвиге святого в Вырице, четвертая — о значении его личности и деяний.

«Работа над фильмом приносит нам несказанную радость, мы чувствуем, что святой рядом с нами, — рассказал Валерий Филимонов. — Мы назвали фильм „Преподобный Серафим Вырицкий и Русская Голгофа“, потому что служение старец проходил в самые тяжелые для России и Церкви годы: первая русская революция, две мировых и гражданская война, октябрьский переворот. Представьте, какое было время! И этот человек своею благодатью окрылял многих в годы кровавого богоборчества».

Зал был полон, зрители тепло встретили фильм. «Буду ждать новые серии. Большая заслуга создателей в том, что посредством языка кинематографа с жизнью и деяниями святого может ознакомиться огромное количество молодежи, в том числе невоцерковленной. Хотелось бы, чтобы подобные фильмы сняли и о других наших святых», — сказала зрительница Алина.

Была также представлена новая книга Валерия Филимонова «Чудесные исцеления по молитвам преподобного Серафима Вырицкого», составленная на основе свидетельств родственников и духовных чад старца, которые окормлялись у него в 1930-е в Вырице, а также наших современников, исцелившихся от тяжелых болезней по молитвам святому на месте его земного упокоения.

В 2019 году отмечается 70-летие преставления преподобного Серафима Вырицкого. В Санкт-Петербурге проходят мероприятия, посвященные памятной дате.

Русская линия