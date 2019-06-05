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Сводка новостей от 5 июня 2019

Всемирный банк понизил оценку роста ВВП России в 2019 году
Рост экономики США, еврозоны и Китая также понизится…

Экономика РоссииВсемирный вновь понизил оценку роста ВВП России в 2019 году. По прогнозам ВБ, темпы роста ВВП страны составят 1,2% (снижение на 0,3% к апрельским прогнозам), следует из доклада «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, уменьшение инвестиций». При этом прогнозы по темпам роста ВВП на 2020−2012 гг. остались неизменными — на уровне 1,8%, сообщает газета «Ведомости».

Авторы доклада объясняют такую динамику прежде всего сокращением добычи нефти, ужесточением денежно-кредитной политики и повышением НДС в России. В начале 2019 г. деловая активность в отраслях промышленности России упала — такими были последствия сокращения нефтедобычи в рамках договоренностей стран ОПЕК, говорят во Всемирном банке. Повышение НДС снизило объемы розничных продаж, а нестабильность текущей политической ситуации в России не привлекает частных инвесторов, отмечается в докладе.

Несмотря на ужесточение международных экономических санкций против России и давление на финансовые рынки, российская экономика в прошлом году выросла на рекордные 2,3%, говорится в докладе Всемирного банка. По мнению экспертов ВБ, российскую экономику в 2018 г. поддержал рост цен на нефть, чистый экспорт, а также развитие проектов в области строительства и энергетики, проведение чемпионата мира по футболу.

Это не первое понижение прогноза Всемирного банка по росту ВВП России в 2019 г. В апреле он был снижен до 1,4% по сравнению с 1,5%, которые ожидали эксперты в январе 2019 г. Главным фактором, который способен повлиять на профицит российского бюджета, эксперты ВБ назвали тогда высокие цены на нефть. Но в среднесрочной перспективе цены могут снижаться, а настроение на финансовых рынках ухудшаться, предупредил Всемирный банк. Также в перспективе против России могут быть расширены санкции. Эти ожидания стали ещё одной причиной пересмотра оценки Всемирного банка в апреле.

Ожидается, что в 2019 году темпы роста в странах с развитой экономикой в целом замедлятся, особенно в еврозоне, из-за ослабления экспорта и инвестиций. Ожидается, что рост в США снизится до 2,5% в этом году и замедлится до 1,7% в 2020 году. Рост еврозоны, по прогнозам, будет колебаться около 1,4% в 2020−21 годах.

В Китае рост, как ожидается, замедлится с 6,6 процента в 2018 году до 6,2 процента в 2019 году, что обусловлено замедлением мировой торговли, стабильными ценами на сырьевые товары, благоприятными глобальными финансовыми условиями и способностью властей калибровать благоприятную денежно-кредитную и фискальную политику для решения внешних проблем и других встречных ветров.

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