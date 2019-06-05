Визит Папы Римского Франциска не стоит в повестке дня отношений между Русской Православной Церковью и Римско-католической церковью, так как значительная часть русского духовенства и верующих не готовы принять его в столице России. Об этом заявил председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион в интервью Швейцарскому католическому информационному агентству, выдержку из которого публикует Служба коммуникации ОВЦС.

«Это не на повестке дня наших двухсторонних отношений. В нашей Церкви многие епископы, священники и верующие не готовы его принять. Мы бы не хотели, чтобы наши отношения испортились из-за этих настроений. Мы предпочитаем идти постепенно, без резких шагов».

Как констатировал председатель ОВЦС, отношения между Римско-католической Церковью и Русской Православной Церковью развиваются в положительном ключе. В связи с этим митрополит Иларион напомнил о состоявшемся в 2017 году принесении мощей святителя Николая из Бари в Москву и Санкт-Петербург.

«Это стало для нас событием огромного духовного значения, — отметил архипастырь. — Оно стало возможным благодаря встрече Патриарха Кирилла с Папой Франциском в Гаване. Два с половиной миллиона людей поклонились честным мощам, люди стояли в очередях целыми днями в любую погоду. Такие события нужны, чтобы упрочить наши отношения».

Председатель ОВЦС высказал сожаление, что украинские униаты, которые поддержали последние события, направленные на отрыв православных на Украине от Московского Патриархата, «ближе к раскольникам, чем к канонической Церкви». «Это большая ошибка», — подчеркнул он, напомнив, что в совместной декларации, которая была подписана 12 февраля 2016 в Гаване Папой Римским Франциском и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, подчеркивалось, что «метод „униатизма“ прежних веков, предполагающий приведение одной общины в единство с другой путем её отрыва от своей Церкви, не является путём к восстановлению единства».

Папа Франциск ясно повторил свой отказ от униатизма в качестве метода для восстановления единства, отметил митрополит Иларион, упомянув далее: «Но Святослав Шевчук, верховный архиепископ УГКЦ, тут же заявил: „Мы пережили много заявлений, переживём и это“».

Русская линия