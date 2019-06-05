Русская линия
Сводка новостей от 5 июня 2019

Митрополит Черновицкий Мелетий просит Владимира Зеленского остановить произвол местных чиновников
Уже более 120 дней верующие УПЦ села Васлововцы Черновицкой области Украины круглосуточно молятся в родном храме, который у них де-факто отобрали…

Митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий от имени духовенства и простых верующих Буковинской епархии обратился к Владимиру Зеленскому24 мая митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий от имени духовенства и простых верующих Буковинской епархии обратился к Владимиру Зеленскому с письмом, в котором просит Президента, как гаранта Конституции, разобраться в произволе местных властей. Уже более 120 дней верующие Украинской Православной Церкви села Васлововцы Черновицкой области Украины круглосуточно молятся в родном храме, который у них де-факто отобрали с попустительства местных властей, сообщает Vesti-ukr.com.

Как заявляют сами верующие, Буковина ещё не знала таких откровенных беззаконий. В кабинетах Черновицкой областной администрации их как рабов, без их желания и согласия, тайно по документам «перевели» в состав новосозданной «Православной церкви Украины».

Когда обман вскрылся и стало понятно, что переходить к раскольникам люди не хотят, их храм попытались захватить, срезав замки болгаркой. Вовремя вмешались правоохранители, которые и помешали захвату. Однако это была лишь первая попытка, и прихожане опасаются, что вскоре могут последовать новые инциденты.

Именно поэтому они и обратились к президенту, поскольку местная власть непосредственно принимает активное участие в рейдерских схемах, направленных против Украинской Православной Церкви.

При этом верующие не провоцируют конфликты, а только просят, чтобы у них не отбирали храм, поскольку в Васлововцах уже есть храмы «ПЦУ».

Второй стороной вопроса является проблема нарушения закона и прав человека. Президент должен разобраться с чиновниками, допускающими злоупотребления в Черновицкой области, которые, в частности, виноваты в перерегистрации общины без ведома и желания её членов на основании сфабрикованных документов, оказывают содействие рейдерам, прячутся от верующих и не выполняют обещания.

Русская линия

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Митрополит Черновицкий Мелетий просит Владимира Зеленского остановить произвол местных чиновников
Уже более 120 дней верующие УПЦ села Васлововцы Черновицкой области Украины круглосуточно молятся в родном храме, который у них де-факто отобрали...

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