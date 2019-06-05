В США власти целого ряда штатов — Кентукки, Огайо, Джорджия, Миссури, Миссисипи, Алабама, Айова, Луизиана, Арканзас, Юта — подписали законы об ужесточении законодательства в отношении абортов, во многих штатах утвержден запрет абортов после того, как отчётливо можно услышать сердцебиение ребёнка. Пока законы еще не вступили в силу. Тем не менее, президент США также высказался в пользу права на жизнь нерожденных детей. Подобную инициативу можно предложить и в России как одну из мер по снижению абортов, считает руководительница направления защиты материнства Синодального отдела по благотворительности и руководитель «Дома для мамы» православной службы «Милосердие» Мария Студеникина, сообщает Диакония.Ru.

«На сегодняшний день у нас есть серьёзные проблемы с тем, как исполняется на местах законодательство об абортах. Не везде соблюдается „неделя тишины“ перед абортом. Не всех женщин отправляют на процедуру УЗИ-визуализации плода, а ведь это прописано в приказе Минздрава для того, чтобы женщина лично могла услышать сердцебиение её ребёнка. В таком случае женщины смогли бы более сознательно относиться к своему выбору относительно беременности», — отметила Мария Студеникина.

Представительница Синодального отдела настаивает на необходимости более тщательного мониторинга исполнения законодательства в лечебных учреждениях, в женских консультациях.

«Ситуацию с абортами нельзя сдвинуть с места без участия государства. И в России законодатели могли бы перенять опыт других стран для защиты жизни нерожденных детей, этот зарубежный опыт очень важен», — заявила Мария Студеникина.

В связи с этим она напомнила, что в 2017 году общероссийское общественное движение «За жизнь!» передало в Администрацию Президента РФ более 1 млн подписей граждан России, которые выступают за полный запрет абортов в стране. «В качестве первого шага для защиты жизни детей до рождения Церковь неоднократно выступала с предложением вывести аборты из системы ОМС», — отметила Мария Студеникина.

По данным Минздрава, в России было совершенно 627 тысяч абортов в 2017 году. В 2018 году в России родилось 1,69 млн детей, что на 203 тысяч младенцев меньше, чем в 2017-м. В США в 2018 году родились 3,79 млн детей.

Русская линия