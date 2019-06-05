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Сводка новостей от 5 июня 2019

Представитель Русской Православной Церкви принял участие в торжествах по случаю дня памяти мучеников Холмских и Подляшских в Польше

2 июня 2019 года в городе Холм (Республика Польша) прошли торжества по случаю праздника Собора святых мучеников Холмских и Подляшских и 30-летия архиерейской хиротонии архиепископа Люблинского и Холмского Авеля. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в торжествах принял участие митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Об этом сообщает Патриархия.ru.

Глава Смоленской митрополии вместе с архиепископом Люблинским Авелем и другими иерархами Польской Православной Церкви и других Православных Церквей, прибывшими на празднество, совершил торжественное богослужение в кафедральном соборе святого апостола Иоанна Богослова.

По окончании Литургии состоялся крестный ход с мощами святых мучеников Холмских и Подляшских.

По возвращении в храм митрополит Исидор огласил поздравительный адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и вручил архиепископу Авелю орден преподобного Серафима Саровского II степени.

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Представитель Русской Православной Церкви принял участие в торжествах по случаю дня памяти мучеников Холмских и Подляшских в Польше

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