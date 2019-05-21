Русская линия
Сводка новостей от 21 мая 2019

В Москве состоится всероссийский праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры

24 мая Церковь празднует день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия ― создателей славянской письменности. В этот день во многих славянских странах проходят праздничные мероприятия.

По традиции, сложившейся за последние несколько лет, 24 мая 2019 года, в 13:00, в Москве, на Красной площади, состоится всероссийский праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры, сообщает Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Программа «Мир, в котором я живу» представит великое многообразие жанров славянской музыкальной культуры — от сочинений духовной музыки и оперных арий до народных и эстрадных песен. В ходе концерта состоятся прямые включения из Томска, Астрахани, Республик Беларусь и Болгарии.

В концерте примут участие более 30 хоров общей численностью около 1000 человек, а также Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации под управлением заслуженного артиста России Сергея Дурыгина. Дирижеры — народный артист России Геннадий Дмитряк и заслуженный артист России Алексей Пузаков. Главный хормейстер проекта — народный артист России Лев Конторович.

Праздник хорового пения объединит на главной сцене солистов ведущих оперных трупп: Алексея Татаринцева (тенор), Василия Ладюка (баритон), Полину Шамаеву (меццо-сопрано) и звезд российской эстрады: народного артиста России Олега Газманова, народную артистку России Надежду Бабкину и ансамбль «Русская песня». Традиционный участник праздничного торжества — Хор Сретенского монастыря.

Режиссер-постановщик мероприятия — Сергей Цветков. Ведущий концерта журналист, теле- и радиоведущая Ирина Муромцева.

Организаторами Дня славянской письменности и культуры традиционно выступят Министерство культуры Российской Федерации, Правительство Москвы и Русская Православная Церковь.

Вход на концерт свободный.

Аккредитация СМИ проводится до 12:00 22 мая 2019 года.

Аккредитация по ссылке: http://press.patriarchia.ru/ru/events/2405−2/

Проход аккредитованных СМИ будет осуществляться с 11:30 до 12:30 со стороны ул. Ильинка и Варварка.

Парковка ПСС и ПТС будет организована на Васильевском спуске с 10:00 до 11:00.

День славянской письменности и культуры отмечается в День святых Кирилла и Мефодия — основателей первого славянского алфавита. Кириллическая азбука стала основой для письменности на русском, белорусском, болгарском, македонском, сербском, украинском и черногорском языках.

Почитание памяти Кирилла и Мефодия восходит к церковной традиции, существовавшей в Болгарии еще в X—XI вв.еках. В России этот день был впервые отпразднован на государственном уровне в 1863 году — в год 1000-летия создания славянской азбуки. В 1991 году ему был присвоен государственный статус. День славянской письменности и культуры проводится по всей стране, центром праздничных торжеств с 2010 года является Москва.

Русская линия

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