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Сводка новостей от 21 мая 2019

Верхотурье пройдут празднования в честь святого Симеона

24 и 25 мая 2019 года в Верхотурье пройдут празднования Дня памяти святого праведного Симеона Верхотурского, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В эти дни в духовной столице Урала пройдут праздничные богослужения, которые возглавят преосвященные архиереи Екатеринбургской митрополии.

Традиционно Свердловская железная дорога предоставит бесплатный электропоезд из Екатеринбурга для уральцев, желающих совершить паломничество к святыням Верхотурья.

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