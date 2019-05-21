|Сводка новостей от 21 мая 2019
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Протоиерей Димитрий Смирнов: Современная школа в России никого ничему не учит
Митрополит Екатеринбургский Кирилл: Нас по сути уже в третий раз выгоняют с места строительства храма святой Екатерины. Но мы готовы к диалогу
Во многом провоцируют сами
Русский Пантелеимонов монастырь на Афоне временно закрыт для паломников
Будет укреплять связи США и Греции
Архиепископ Кипрский Хризостом обсудил украинскую проблему с Патриархом Болгарским Неофитом
Денисенко продолжает делать резкие заявления
Этот день в Русской истории
В Москве состоится всероссийский праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры
Сербская Православная Церковь заявила об угрозе лишения храмов в Черногории