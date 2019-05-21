Верхотурье пройдут празднования в честь святого Симеона 24 и 25 мая 2019 года в Верхотурье пройдут празднования Дня памяти святого праведного Симеона Верхотурского, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии. В эти дни в духовной столице Урала пройдут праздничные богослужения, которые возглавят преосвященные архиереи Екатеринбургской митрополии. Традиционно Свердловская железная дорога предоставит бесплатный электропоезд из Екатеринбурга для уральцев, желающих совершить паломничество к святыням Верхотурья. Русская линия





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