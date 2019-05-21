Митрополит Екатеринбургский Кирилл: Нас по сути уже в третий раз выгоняют с места строительства храма святой Екатерины. Но мы готовы к диалогу

Об урегулировании ситуации вокруг строительства храма святой Екатерины шла речь 20 мая 2019 года во время встречи митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла с депутатами Госдумы, посетившими уральскую столицу, чтобы разобраться в причинах возникшего конфликта и обсудить возможности его разрешения, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Столицу Урала посетили депутаты Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимир Крупенников, Николай Земцов, Максим Иванов во главе с председателем комитета Сергеем Гавриловым. В течение дня депутаты встретились с коллегами из Екатеринбургской городской думы, с горожанами — как в ходе закрытой встречи, так и на Октябрьской площади, на месте строительства храма.

Завершающей визит стала встреча с главой Екатеринбургской митрополии, в ходе которой владыка Кирилл поведал депутатам предысторию вопроса, отметив, что на фоне дезинформации и политических манипуляций, а также недоинформированности части горожан, оказавшихся в плену сплетен и домыслов о проекте, сложилась ситуация, при которой, по сути, православную общину выгоняют с места в очередной, третий, раз. При том, что при подготовке к строительству храма пройдены все необходимые процедуры и согласования, каждый шаг сверен с действующим законодательством.

Правящий архиерей сообщил депутатам, что, в связи с тем, что забор, установленный на месте будущей стройки, стал символом раздора, 20 мая застройщику направлено письмо с просьбой убрать забор, огораживающий территорию строительства храма святой Екатерины на Октябрьской площади.

Глава митрополии отметил, что общественный диалог должен проходить в спокойной обстановке, позволяющей обстоятельно и по-доброму обсудить, каким будет сквер, где он начинается, где заканчивается, какую площадь займёт храм и ответить на другие важные для горожан вопросы.

«Мы всегда готовы к диалогу, — сказал митрополит Кирилл. — Мы хотим, чтобы наш город вновь обрёл храм своей Небесной покровительницы, что особенно актуально в связи с грядущим 300-летием Екатеринбурга».

В ответном слове депутат Госдумы Сергей Гаврилов отметил, что Екатеринбургская епархия в очередной раз доказала свою готовность к компромиссу и диалогу.

«Мы полагаем, что сейчас не время для скоропалительных решений. Вы абсолютно правы, владыка, что сейчас время для углубленного диалога — с любовью, со вниманием, с заботой о ближнем, — сказал депутат. — Наша задача — это гражданский мир. И институты гражданского общества должны включиться в этот процесс, продемонстрировав ответственность, способность к диалогу, к совместному поиску правильного решения».

Депутат считает, что «в ситуации, которая сложилась в Екатеринбурге, по сути дела, все наше гражданское общество, всё государство проходит тест на зрелость власти, которая должна слышать народ, проникаться заботами народа, быть честной и держать обещание, что особенно важно на местном уровне, когда это касается и вопросов духовного развития, и воспитания детей, и благоустройства, и зеленых насаждений и парков».

Депутат рекомендовал на местном уровне «более активно не только информировать, рассказывать, обсуждать с горожанами, учитывать их мнение по поводу строительства храма, но и вовлекать их в этот процесс со стороны светской власти, чтобы этот храм стал действительно народным храмом, народной стройкой».

Русская линия