По словам лже-патриарха, «архиереи» ПЦУ не приехали к нему 14 мая, поскольку Епифаний Думенко пригрозил им запретом в служении…

«ПЦУ» продолжает сотрясать громкие скандалы, связанные с конфликтом между лже-патриархом Филаретом Денисенко и его бывшим учеником Епифанием Думенко. В ближайшее время в Киеве должен состояться очередной Синод «ПЦУ», и чем он закончится никто не знает, поскольку Денисенко и Думенко отказываются даже стоять рядом на официальных мероприятиях.

При этом лже-патриарх продолжает делать громкие заявления в СМИ, сообщает СПЖ.

«Митрополит Епифаний на всех перекрестках, где только можно, говорит про любовь к патриарху. Что патриарх такой, он нас породил. Слова. А дела? А дела противоположные. Как мне стало известно, когда он был во Владимир-Волынском, то архиереям сказал, что, если кто поедет на празднование священномученика Макария в Киев 14 мая, то будет запрещён в священнослужении. Вот это дела. А то слова. Про лицемерную любовь», — заявил Денисенко в эфире телеканала «12».

По его словам, он будет стараться «путем правды» побороть лицемерие.

«Предстоятель» ПЦУ Епифаний Думенко теперь упрекает «почетного патриарха» в том, что тот диктует и настаивает, а между тем его избрали «предстоятелем» ПЦУ только усилиями самого «почетного патриарха», заявил Филарет.

«Все знают, что, если бы я не настаивал, митрополит Епифаний предстоятелем не был бы. И он это знает. И константинопольские архиереи это знают. Потому что они хотели (Собор, — ред.) покинуть. А только Президент их задержал. И не выпустил из Бориспольского аэропорта. А они собирались уже ехать. А потому благодаря Президенту они остались, а благодаря моим усилиям избрали митрополита Епифания предстоятелем», — заключил он.

О том, что бывший Президент Украины Петр Порошенко насильственным образом задержал представителей Фанара, чтобы те поучаствовали в «Объединительном соборе», рассказал ранее и «архиепископ» ПЦУ Климент Кущ. «Процесс по созданию Единой православной церкви был под срывом. Потому что делегация греков, после того, как посетила Администрацию Президента, хотела покинуть территорию Украины. И, как сказал Президент, он дал поручение закрыть аэропорт и не выпускать ни один самолет», — заявил он.

Однако, теперь Денисенко оценивает всё, что произошло совсем иначе. По его словам, Томос об автокефалии стал причиной разъединения в ПЦУ, так как в нём прописана зависимость от Константинопольского Патриархата.

«Вместо объединения украинского Православия получили разъединение того, что было единым. На какой основе происходит это разъединение? На той основе, что, получив Томос про автокефалию, в этом Томосе записали то, что мы находимся в подчинении Константинопольского патриархата. Нужна нам такая автокефалия?», — заявил Филарет в эфире телеканала «5 канал».

Он подчеркнул — в Уставе ПЦУ прописана зависимость этой церковной структуры. «В Уставе та же зависимость, которую преподнесли в другой форме. Например, миро мы не можем варить. Зависим от Константинопольского патриарха. Даст он миро — мы можем совершать Таинства, не даст он миро — мы как Церковь не можем совершать Таинства», — отметил «почетный патриарх».

По его словам, Томос запрещает иметь ПЦУ и диаспору, а диаспора возмущена — они не хотят подчиняться Фанару.

Сейчас борьба идет за то, чтобы Украина имела свой Патриархат, но «предстоятель» новой религиозной организации Епифаний Думенко не хочет этого, подчеркнул Филарет. «И митрополит Епифаний, и Патриарх Константинопольский не хотят, чтобы в Украине был Патриархат», — заключил он.

Кроме того, Денисенко обвинил Епифания в том, что тот делает все возможное, чтобы у новой церковной структуры отобрали Томос. «На словах перед духовенством и перед журналистами говорит о единстве и сотрудничестве, а делает всё противоположное. Пугает отзывом Томоса, а на деле делает все, чтобы это произошло», — заявил Филарет.

Русская линия