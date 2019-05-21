20 мая 2019 года Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Кипрский Хризостом прибыл из Белграда в Софию, где встретился с Предстоятелем Болгарской Православной Церкви Патриархом Неофитом, сообщает официальный сайт Болгарской Патриархии.

Блаженнейший Хризостом по поручению Предстоятелей Александрийской, Антиохийской и Иерусалимской Церквей взял на себя роль посредника в разрешении украинского вопроса, а потому его краткий визит был посвящён обсуждению именно этой проблемы.

Ранее Блаженнейший владыка встретился с Патриархом Сербским Иринеем и также обсудил с ним положение дел в Православии в связи с разрывом Евхаристического общения между Русской и Константинопольской Церквами из-за признания Фанаром украинских раскольников.

Помимо Патриарха Неофита со стороны Болгарской Церкви в состоявшейся встрече приняли участие митрополиты Пловдивский Николай, Неврокопский Серафим, Старо-Загорский Киприан, Врачанский Григорий, Видинский Даниил и главный секретарь Священного Синода Болгарской Церкви епископ Герасим.

Подробности состоявшегося обсуждения официальный сайт Болгарского Патриархата не приводит.

Известно, что из Софии Архиепископ Хризостом направится в Афины, где он планирует обсудить украинскую проблему с Архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом, а затем — в Москву, чтобы предложить Святейшему Патриарху Московскому Кириллу согласованный с Предстоятелями план решения украинской церковной проблемы.

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