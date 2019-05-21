Русская линия
Сводка новостей от 21 мая 2019

Сербская Православная Церковь заявила об угрозе лишения храмов в Черногории

Продвигаемый правительством Черногории законопроект о положении религиозных общин является вмешательством во внутрицерковные вопросы и может привести к тому, что Сербская православная церковь (СПЦ) лишится храмов, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководство СПЦ.

Правительство Черногории утвердило на минувшей неделе проект закона о свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин. Документ вызвал резкую критику крупнейшей из них — митрополии Черногорско-Приморской СПЦ, к которой принадлежит большинство верующих страны. Опасения сербского духовенства вызывают положения законопроекта, по которым государство может объявить своими все религиозные объекты, на которые церковь не имеет документов о праве собственности. В Сербии с 9 по 18 мая прошло весеннее заседание Архиерейского собора СПЦ, где обсуждалась эта проблема.

«Особенно пристально рассмотрена ситуация в Черногории, где недавно одобрен антиевропейский и антицивилизационный проект закона о церквях и религиозных объединениях. Данным законопроектом специально и намеренно дискриминируются Черногорско-Приморская митрополия и Будимлянско-Никшичская епархия, а предвидится и отъем святых храмов и их провозглашение имуществом государства», — говорится в сообщении по итогам заседания.

Отмечается, что подобные решения «нарушают неотъемлемое право граждан на свободу вероисповедания и свободу совести» и представляют собой прямое вмешательство во внутрицерковные дела. «Имеются и попытки насильственного отъема в пользу канонически и фактически несуществующей „Черногорской православной церкви“ и угрозы, что будут снесены отдельные храмы — церковь на горе Румия и крестильня на полуострове Михольска Превлака», — отметило руководство СПЦ.

Ожидается, что спорный законопроект будет рассмотрен депутатами Скупщины (парламента) Черногории на пленарном заседании в июле.

Власти республики во главе с президентом Мило Джукановичем находятся в острых разногласиях с СПЦ и лично митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием и занимаются снижением роли сербско-православного элемента национальной идеологии. Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович) сообщил в начале апреля, что СПЦ и ее духовенство и прихожане терпят притеснения от властей республики. Президент Джуканович заявил в декабре 2018 года, что руководство республики будет добиваться независимости «автокефальной черногорской церкви» от Сербской православной церкви.

Русская линия

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Сербская Православная Церковь заявила об угрозе лишения храмов в Черногории
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