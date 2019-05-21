Русская линия
Сводка новостей от 21 мая 2019

Будет укреплять связи США и Греции
Посол США в Греции Джеффри Пайетт встретился с новым Архиепископом Американским Елпидофором…

Посол в Греции Джеффри Пайетт встретился с новым Архиепископом Американским ЕлпидофоромАмериканская дипломатия, которая в последнее время ведёт очень активную деятельность в Греции и стремится наладить тесные контакты с Предстоятелями Поместных Православных Церквей, с радостью восприняла сообщение о том, что новым Американским Архиепископом Константинопольского Патриархата был избран митрополит Елпидофор.

В связи с этим посол США в Греции Джеффри Пайетт решил даже лично встретиться с владыкой Елпидофором и в тёплой обстановке поздравить его с избранием на столь высокий пост, сообщает «Ромфея.Новости».

«Для меня большая честь поздравить новоизбранного архиепископа Америки Елпидофора с его предстоящей миссией и выразить признательность за ту важную роль, которую он будет играть в углублении связей между народами США и Греции», — написал посол в своём Твиттере, сопроводив свой пост соответствующей фотографией.

Здесь стоит отметить, что в Отделе внешних церковных связей Русской Православной Церкви весьма негативно отреагировали на избрание владыки Елпидофора на американскую кафедру. Митрополит Волоколамский Иларион, в частности, напомнил, что данный греческий архиерей не раз высказывался против Русской Церкви и являлся одним из инициаторов вторжения Фанара на Украину.

В связи с этим в ОВЦС МП предположили, что примирение с Константинополем и восстановление Евхаристического общения между Русской и Константинопольской Церквами может отложиться на многие годы, поскольку ведущую кафедру Константинопольского Патриархата теперь занимает человек с откровенно русофобскими взглядами.

Русская линия

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