19 мая 2019 года в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне попущением Божиим произошёл пожар, в результате которого полностью сгорела монастырская генераторная, и обитель лишилась источника электроэнергии. В связи с этим Пантелеимонов монастырь вынужден был временно прекратить приём, сообщает портал Афонит.info.

Пожар в Свято-Пантелеимоновом монастыре случился в ночь с субботы на воскресенье. В результате все находившееся в здании генераторной оборудование утрачено, из-за чего монастырь оказался полностью лишенным электроэнергии. И хотя никто из братии и паломников не пострадал, материальный ущерб в результате пожара довольно серьёзный.

В монастыре пояснили, что из-за последствий пожара на данный момент нет возможности обеспечивать приём паломников. Из-за отсутствия системы электроснабжения в обители не работает большое количество оборудования, необходимого для обслуживания верующих. Также стоят все монастырские мастерские.

Временное прекращение приёма паломников будет продолжаться до восстановления в монастыре полноценной работы системы электроснабжения.

Сложно сказать, что бы означал этот пожар с духовной точки зрения. Никто из афонских старцев этот случай не комментирует. Вместе с тем, Афон в своё время славился именно тем, что там отказывались использовать современные достижения инженерной мысли и стремились жить как можно проще. Даже электричество здесь использовали в минимальном объёме и только для самого необходимого.

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