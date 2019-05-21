В ФСБ признали, что рост антиисламских настроений во многих странах связан с вызывающим поведением мигрантов и мусульман…

Директор ФСБ России Александр Бортников в ходе заседания руководителей органов безопасности государств — участников СНГ, где он является председателем, выразил обеспокоенность ростом проявлений антиисламского терроризма в мире. При этом он не стал скрывать, что «новые Брейвики» появляются в Европе и других частях мира во многом из-за действий самих мусульман, сообщает ТАСС.

«Ещё одной серьезной угрозой становится антиисламский терроризм. Его периодические всплески обусловлены негативными проявлениями, нарастающими в миграционной сфере, в том числе связанными с нежеланием приезжих адаптироваться в принимающих странах, их вызывающим поведением и созданием этнических преступных группировок», — отметил Бортников.

«Годами не решаемый круг проблем стимулирует рост национализма и ксенофобии среди коренного населения, провоцируя агрессию в отношении мусульман», — констатировал он.

Правда, никаких предложений по борьбе с этим явлением, глава ФСБ так и не предложил, ограничившись лишь констатацией данного факта.

Впрочем, это уже не мало и весьма отрадно, что в спецслужбах начали хотя бы понимать, с чем в реальности связан рост антиисламских настроений, а не ограничились толерантными заявлениями о том, что в преступников нет ни религии, ни национальности.

Русская линия