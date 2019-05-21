Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, отвечая на вопросы прихожан Томской епархии, подверг резкой критике современное положение дел в российской школе и заявил, что дети, получившие домашнее образование, гораздо более развитые и знающие, чем те, что прошли всеобуч, сообщает Интерфакс.

Отец Димитрий в частности подверг резкой критике тенденцию перехода российских школ к виртуальному представлению информации детям. «Это программа отупения», — заявил священник.

«Такая мелькающая информация не даёт ничему застревать в мозгу, поэтому что ни спроси у современных детей — они не знают ничего. Ни из какого предмета — ни астрономии, ни алгебры, ни геометрии, ни истории, ни поэзии, ни музыки, ни прозы — ничего!» — отметил отец Димитрий, выразив недоумение, что детям вообще делать в школе целых 11 лет.

«По-моему, это пустая трата времени», — сказал священник, добавив, что здоровья от сидения за партой 11 лет тоже не прибавится, потому что «если спортом не заниматься — у них у всех сколиоз, у 90%, они будущие инвалиды».

Председатель Патриаршей комиссии заявил, что, познакомившись с реалиями современной школы, стал сторонником домашнего образования. По данным отца Димитрия, в США на такую форму обучения перешло 4% населения. И американская практика показала, что, если оба родителя с высшим образованием, у их занимающегося дома ребёнка успеваемость составляет 98 баллов из 100, если с высшим образованием только один из родителей, успеваемость ребёнка — 87 из 100, а если оба родителя без высшего образования — 83.

При этом в государственной американской школе ни один ребёнок не достигает 50 баллов, отметил священник, добавив, что ведущие фирмы США набирают топ-менеджеров из числа именно тех, кто в своё время прошёл домашнее обучение.

Очевидно, что такая же картина складывается и в России. Не случайно, сейчас в нашей стране так активно развивается репетиторство, когда после школы с детьми занимаются теми же самыми предметами отдельные преподаватели. Результаты этих индивидуальных занятий на порядок выше, чем во время всеобуча в школе.

Русская линия