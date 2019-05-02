Патриарх Кирилл: Дай Бог, чтобы тропа паломническая никогда не зарастала к великой святыне — гробу с мощами святой праведной Матроны Московской

2 мая 2019 года, в четверг Светлой седмицы, день памяти блаженной Матроны Московской, 67-ю годовщину преставления и 20-ю годовщину канонизации блаженной старицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Покровский ставропигиальный женский монастырь у Покровской Заставы Москвы, сообщает Патриархия.Ru.

По прибытии в монастырь Святейший Патриарх Кирилл поклонился честным мощам блаженной Матроны, почивающим в храме Покрова Пресвятой Богородицы, и прочитал молитву у раки со святыми мощами.

Затем Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил служение Божественной литургии в храме Воскресения Словущего.

На богослужении присутствовали: депутат Государственной Думы ФС РФ, советник мэра г. Москвы, советник Патриарха Московского и всея Руси по вопросам строительства В.И. Ресин; руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы В.И. Сучков; делегация Раменского района Московской области во главе с председателем Совета депутатов Раменского района В.Ф. Деминым.

Среди молившихся в храме были настоятельница Покровского ставропигиального монастыря игумения Феофания (Мискина), насельницы Покровской обители и воспитанницы монастырского приюта для девочек.

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканале «Союз». Многочисленные верующие следили за трансляцией на больших экранах, установленных на территории обители.

На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл возглавил Крестный ход вокруг храма.

После Крестного хода игумения Феофания (Мискина) от лица сестер Покровского монастыря и паломников приветствовала Святейшего Владыку и преподнесла Его Святейшеству пасхальное яйцо и икону блаженной Матроны.

«Промыслом Божиим так случилось, что блаженная старица Матрона Московская была причислена к лику святых именно в пасхальные дни, когда торжествуют небо и земля, когда все мы в радости прославляем Воскресшего Христа, — сказала матушка Феофания. — За эти годы ее молитвами была полностью возрождена из руин древняя Покровская обитель, воссозданы в былом великолепии три монастырских подворья, для честных мощей святой Матроны Московской изготовлена новая добротная рака и сень. Мы открыли приют для детей-сирот, которые постоянно живут и учатся в обители. Более 90 храмов воздвигнуты в честь святой праведной Матроны Московской, причем не только в России, но и в других странах — Белоруссии, Молдове, Украине, США, Греции, Болгарии, Сербии».

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

«Хотел бы сердечно поблагодарить Вас, матушка игумения Феофания, за труды, которые Вы вместе с сестрами несёте в этой святой обители. Всегда с особым чувством я совершаю здесь Божественную литургию, радуюсь видеть и новых послушниц. Дай Бог, чтобы укреплялась монашеская жизнь, чтобы тропа паломническая никогда не зарастала к великой святыне Церкви нашей — к гробу с мощами святой праведной Матроны Московской, и чтобы ее молитвами и ходатайствами пред лицом Божиим Господь хранил всех нас. Аминь», — сказал в завершение Святейший Владыка.

В дар обители Предстоятель Русской Церкви передал пасхальное яйцо с изображением Христа Спасителя. Игумении Феофании Святейший Патриарх вручил юбилейный крест, изготовленный к 10-й годовщине Поместного Собора 2009 года и Патриаршей интронизации Его Святейшества.

В память о праздновании 20-летия канонизации святой Матроны верующим были вручены иконки блаженной старицы с Первосвятительским благословением.

Русская линия