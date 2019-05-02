Телеканал «Спас» подготовил несколько премьер в пасхальные дни. 3 мая в 22:55 смотрите первый выпуск музыкального проекта «Наши любимые песни». Новое ток-шоу продолжает главную смысловую линию канала — искать ответы на главные вопросы, только на этот раз через музыку, и не только духовную, но и самые популярные жанры: от рока до джаза. Раз в неделю в уютной, стилизованной под квартиру студии, встречаются артисты разных направлений, чтобы спеть новые и проверенные временем песни о самом главном. Герои первой программы — легендарный Сретенский хор. Ведущий проекта — актёр Пётр Романов.

Премьера второй пасхальной недели — проект Натальи Смирновой «В поисках Бога». С 11 мая и каждую субботу в 14:30 в эфире «Спаса» — откровения людей об их пути к Богу. Герои программы — как известные, медийные личности, так и непубличные люди. Бывшие атеисты, сектанты, экстрасенсы, люди другой веры, астрологи и даже колдуны. И у каждого своя уникальная история прихода к вере.

Кроме того, в пасхальные дни телеканал «Спас» покажет несколько документальных проектов. Один из них — эксклюзивный фильм-расследование журналиста Юлии Варенцовой «Найти Христа». Где была Сионская горница, где состоялся суд над Христом, где проходил крестный путь — все это до сих пор предмет научных споров, предположений и гипотез. Новые сенсационные открытия со Святой Земли в премьере «Найти Христа» 17 мая в 21:30 на телеканале «Спас».

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