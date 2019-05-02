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Сводка новостей от 2 мая 2019

В Одессе отметили очередную годовщину трагедии в одесском Доме Профсоюзов
Духовенство Одесской епархии совершило заупокойные богослужения на местах массовой гибели одесситов 2 мая 2014 года…

В Одессе помянули погибших в Доме ПрофсоюзовВ пятую годовщину трагических событий в Одессе духовенство Одесской епархии совершило заупокойные богослужения на местах массовой гибели одесситов, сообщает СПЖ.

2 мая 2019 года священнослужители совершили заупокойное богослужение на месте гибели первых жертв майской трагедии и на Куликовом поле.

Ранним утром на улице Преображенской викарий Одесской епархии епископ Южненский Диодор, благочинный храмов I-го Одесского округа протоиерей Павел Полещук и духовенство епархии совершили богослужение и возложили цветы в память о трагическом событии.

Позже епископ Диодор и духовенство прибыли в район Куликова поля, где 2 мая 2014 года в Доме Профсоюзов погибли несколько десятков одесситов. Здесь также было совершена заупокойная панихида и возложены цветы к месту трагических событий.

Владыка Диодор в своей проповеди отметил, что УПЦ постоянно молится о упокоении погибших в майской трагедии и просит Бога, чтобы мир и согласие всегда пребывали в нашем Богохранимом граде.

По благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела 2 мая во всех храмах Одесской епархии совершались заупокойные богослужения по жертвам трагических событий 2 мая 2014 года.

Виновные в совершённом преступлении, когда в Дом Профсоюзов согнали множество людей и подожгли, так и не были наказаны. Ни один из тех, кто принимал участие в этом преступлении, не ответил по закону.

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В Одессе отметили очередную годовщину трагедии в одесском Доме Профсоюзов
Духовенство Одесской епархии совершило заупокойные богослужения на местах массовой гибели одесситов 2 мая 2014 года...

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