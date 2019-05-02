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Сводка новостей от 2 мая 2019

Проект «Рубежи России" — 2109: врачи-волонтеры снова отправятся на Курилы

На Курильском острове Итуруп с 12 по 25 мая 2019 года пройдет 20-я медико-просветительская экспедиция «Рубежи России», организованная Фондом Андрея Первозванного и ЗАО «Гидрострой».

Цель экспедиции — оказание высокопрофессиональной консультативной медицинской помощи людям, живущим далеко от крупных медицинских центров в условиях дефицита медицинских кадров.

В состав экспедиции «Рубежи России» войдут высококвалифицированные врачи из клиник Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них: специалист УЗИ, гинеколог, кардиолог, невролог, оториноларинголог, ортопед, офтальмолог, педиатр, логопед, пульмонолог, врач ЛФК, эндокринолог, детский психолог.

Приемы пациентов будут вестись в городе Курильске, два выездных дня экспедиция проведет в поселках Рейдово и Горячие Ключи.

Основная цель экспедиции — обследование и лечение детей, но в этот раз по запросу Главного врача Курильской ЦРБ добавили несколько специалистов, специализирующихся на взрослых. Это кардиолог, невролог и гинеколог. Еще одно новшество экспедиции: в ее составе — врач клинической лабораторной диагностики. Она будет делать цитологические анализы прямо на месте. Обычно жители региона отправляют такие анализы в Южно-Сахалинск и ждут результатов около двух месяцев.

По окончании экспедиции планируются встречи с администрацией Курильска и Министерством Здравоохранения Сахалинской области, на которых обсудят и передадут результаты работы экспедиции.

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Проект «Рубежи России" — 2109: врачи-волонтеры снова отправятся на Курилы

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