Не секрет, что в ходе Первой и Второй Чеченской войн русское население фактически было изгнано из Чечни, а большинство храмов разрушено. Теперь Русская Православная Церковь стремится восстановить уничтоженное и по возможности возрождает старые храмы, а также строит новые.

С появлением православных храмов появляется и надежда на то, что в Чечню рано или поздно начнут возвращаться русские люди, коих в настоящее время на чеченской земле осталось совсем немного.

1 мая 2019 года, в среду Светлой седмицы, архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам совершил чин великого освящения храма святой великомученицы Варвары в станице Шелковской в Чечне, сообщает сайт Махачкалинской епархии.

Владыке сослужили секретарь епархии иерей Виталий Тарасов, благочинный Грозненского церковного округа иеромонах Амвросий (Марченко), настоятель храма в честь великомученицы Варвары иерей Сергий Коваленко, клирик Ставропольской митрополии протоиерей Вячеслав Коваленко, благочинный Кизлярского церковного округа иерей Павел Каликин и другие клирики Махачкалинской епархии.

По окончании чина освящения правящий архиерей обратился с архипастырским словом к духовенству и мирянам.

«Сегодня у нас великое торжество: мы совершили освящение храма, и отныне этот день будет считаться днём его рождения, ибо утверждён Престол Божий и Дух Святой осенил его. Теперь в это святое место мы должны приходить, чтобы испросить у Бога чистое сердце, чтобы оно не было наполнено гневом, корыстью, злобой, ибо это оскверняет наш внутренний, духовный храм. А новый великолепный храм должен помочь нам очиститься, освятиться и самим соделаться храмами Духа Божиего. Дух Божий объединяет всех, поэтому Церковью именуется не здание, но собрание людей, верующих во Христа, объединенных Единым Духом Святым», — подчеркнул архиепископ.

«Грех разлучает нас с Богом и делает самыми несчастными творениями Божиими на земле. Счастливым же человек может быть, только пребывая в Боге и имея Бога в своём сердце. Дай Бог, чтобы этот храм стал для всех училищем благочестия, где мы могли бы научаться Слову Божию. Входя сюда, всегда помните, что это место особого пребывания благодати Божией, за дверью которого мы должны оставлять все помыслы, а сюда входить только с чистой молитвой», — сказал владыка Варлаам.

После чина освящения архипастырь возглавил первую в стенах нового храма Божественную литургию.

На богослужении присутствовали полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр Матовников, помощник главы ЧР, первый заместитель начальника управления Росгвардии по ЧР Даниил Мартынов, президент Национальной ассоциации лесопромышленников меценат Тимофей Кургин, станичный атаман, представители казачества, а также верующие из Грозного и станиц Чеченской Республики.

По заамвонной молитве состоялся пасхальный Крестный ход вокруг новоосвященного храма.

«Мы надеемся, что новый храм станет утешением всем скорбящим, местом, где люди будут рождаться во Христе. Храм создан для того, чтобы люди, приходя сюда, укрепляли свою веру, ибо Создатель ищет от нас одного: чтобы мы научились Его любить и благодарить, как Он любит нас», — отметил иерарх.

Епархиальный архиерей также выразил благодарность полпреду Президента РФ в СКФО Александру Матовникову за особую поддержку и внимание к православным жителям региона.

Затем владыка Варлаам обратился к помощнику Главы ЧР Даниилу Мартынову. Иерарх выразил благодарность главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову за устроение новоосвященного храма, а также за содействие строительству нового храма в войсковой части Грозного, и поблагодарил Даниила Мартынова за непосредственное участие во всех делах храмоздательства на территории Чеченской Республики.

В ответном слове Даниил Мартынов также поздравил епархиального архиерея, настоятеля, духовенство и прихожан со знаменательным событием, сообщив, что от Главы ЧР Рамзана Кадырова настоятелю новоосвященного храма иерею Сергию Коваленко будет передан в дар автомобиль.

Далее архиепископ Варлаам вручил подарки к празднику Пасхи. Александру Матовникову была преподнесена икона святого благоверного великого князя Александра Невского, Даниилу Мартынову — образ святого праведного воина Феодора Ушакова, Тимофею Кургину — икона праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

В дар новоосвященному храму иерарх передал Священное Писание Нового Завета.

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