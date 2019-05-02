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Сводка новостей от 2 мая 2019

Патриарх Кирилл освятит главный храм Новодевичьего монастыря в Петербурге

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 5 мая посетит Санкт-Петербург для освящения главного храма Новодевичьего монастыря — Воскресенского собора, сообщает сектор коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии во вторник.

После освящения предстоятель возглавит в храме Божественную литургию.

Собор Воскресения Христова — главный храм Воскресенского Новодевичьего монастыря. Был заложен в 1849 году в присутствии императора Николая I митрополитом Санкт-Петербургским и Новгородским Никанором. Построен по проекту архитектора Николая Ефимова и инженера Николая Сычёва в русско-византийском стиле. Освящен в 1861 году.

В январе 1932 года президиум Московского райсовета ходатайствовал о сносе собора, но здание частично сохранилось. Собор разграбили, церковные реликвии исчезли бесследно, колокольню взорвали. После возвращения Санкт-Петербургской епархии храмов и зданий Новодевичьего монастыря началось восстановление святыни. В декабре 2006 года освящены малые купола главного храма обители, в марте 2007-го — центральные купол и крест.

Внутреннее убранство Воскресенского собора создано полностью заново. Это более 6 тыс. квадратных метров росписи и семь лет работы во главе с петербургскими иконописцами Николаем и Натальей Богдановыми. Первая пасхальная служба в воссозданном соборе состоялась в ночь на 28 апреля 2019 года.

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Патриарх Кирилл освятит главный храм Новодевичьего монастыря в Петербурге

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