30 апреля 2019 года по благословению председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла и главы Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона прошел благотворительный концерт «Пасха для бездомных» в московском центре «Ангар спасения», сообщает Патриархия.ru.

В пасхальной акции приняли участие ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством иерей Тимофей Чайкин, атаман хуторского казачьего объединения (ХКО) «Котловка» Д.П. Архаров, атаман ХКО «Сетунь» С.М. Забелин, а также студенты-казаки Первого казачьего университета (МГУТУ им. К.Г. Разумовского) и московские казаки.

Благотворительная акция началась концертом, подготовленным казачьим ансамблем Первого казачьего университета. Для бездомных и малоимущих артисты исполнили казачьи и военные песни.

Затем к собравшимся обратился иерей Тимофей Чайкин. Он поздравил пришедших в «Ангар спасения» с праздником Светлого Христова Воскресения. Говоря о значении жертвы Спасителя и Его Воскресении, отец Тимофей отметил, что причиной многих бед в жизни человека становится непослушание Богу. «Но мы не должны отчаиваться и замыкаться в проблемах: выход есть всегда — выход, который нам даровал Господь, пришедший в мир, распятый за грехи и воскресший для дарования нового счастья и жизни вечной. То, что невозможно человеку, возможно Богу; главное — не отчаиваться и жить с Богом», — добавил священник.

В завершение пасхальной акции был организован праздничный обед из трех блюд, приготовленный в трапезной казачьего храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле студентками Первого казачьего университета под руководством жен атаманов ХКО «Котловка» и «Сетунь» Т.А. Архаровой и О.В. Тихоновой. За праздничной трапезой собралось около 120 человек.

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