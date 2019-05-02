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Сводка новостей от 2 мая 2019

В Пскове состоится уникальная выставка-форум современного церковного искусства

Выставка-форум современного церковного искусства начнет работу в Пскове в конце июня. Уникальное для региона событие инициировано митрополитом Псковским и Порховским Тихоном.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, экспозиция, местом для которой выбрано здание древних палат Меншиковых в историческом центре Пскова, объединит современные произведения, созданные в многочисленных видах искусств и художественных промыслов, столетиями бытующих в русском православии (иконопись, монументальная живопись, книжная миниатюра, резьба по дереву и камню, ювелирное искусство, шитьё, ковка, архитектура и т. д.); продемонстрирует многообразие и совершенство техник и приёмов, широкую палитру авторских индивидуальностей, объединенных незыблемым каноном и живой традицией русского церковного искусства.

Одновременно с открытием и работой выставки пройдет Форум-Собор мастеров церковных искусств, который соберет художников, работающих на псковской земле, представителей научной, музейной, художественной общественности и краеведческого сообщества г. Пскова и региона.

Выставка продлится несколько месяцев, в ходе которых будет организована серия экскурсий и мастер-классов.

Добавим, что кураторами выставки являются наместник Спасо-Преображенского Мирожского монастыря, епархиальный древлехранитель иеромонах Серафим (Козулин), псковский иконописец Алла Павлусенко, а также искусствовед, автор и ведущий программы «Культурная контрреволюция» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Юрий Стрекаловский.

Русская линия

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В Пскове состоится уникальная выставка-форум современного церковного искусства
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