|Сводка новостей от 2 мая 2019
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Патриарх Кирилл: Дай Бог, чтобы тропа паломническая никогда не зарастала к великой святыне — гробу с мощами святой праведной Матроны Московской
В Одессе отметили очередную годовщину трагедии в одесском Доме Профсоюзов
В Чечне появился ещё один православный храм
Архиепископ Американский Димитрий готовится к отставке
Этот день в Русской истории
Патриарх Кирилл освятит главный храм Новодевичьего монастыря в Петербурге
Пасхальные богослужения для русских общин состоялись в Анкаре, Стамбуле и Белеке
Телеканал «Спас» подготовил несколько премьер в пасхальные дни
В Светлую среду казаки провели пасхальную акцию в московском центре «Ангар спасения»
Проект «Рубежи России" — 2109: врачи-волонтеры снова отправятся на Курилы
В Пскове состоится уникальная выставка-форум современного церковного искусства