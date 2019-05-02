Представитель французской энергетической компании Engie Гордон Уотерс высказался за продолжение строительства «Северного потока — 2», отметив, что сжиженный газ из США не может стать заменой, а будет лишь дополнением ко многим источникам поставок в Европу, сообщает РИА Новости.

В четверг в Брюсселе прошли консультации ЕС и США по вопросам торговли сжиженным природным газом (СПГ), который Вашингтон активно пытается продвигать в Европе в качестве альтернативы поставкам российского газа.

«Это все сбалансировано, нам не нужно то или это, нам нужны оба варианта», — заявил, выступая на форуме, представитель компании Global LNG Engie Гордон Уотерс, отметив, что «Северный поток — 2» должен продолжаться.

При этом он признал, что «гибкость в доступности СПГ из США очень полезна для систем поставок во Франции, Италии, Испании, а недавно и Греции».

«Растущий рынок СПГ предоставляет собой вариант поставок в Европу, но мы хотим в конечном счёте как можно больше опций. Российский, норвежский, британский газ продолжают быть хорошими источниками, а газ из США, конечно, прекрасное добавление к этому», — заявил он.

Таким образом, во Франции пытаются примирить российский трубный газ и американский СПГ, однако очень сомнительно, что Вашингтон устроит такая логика. Американский бизнес хотел бы получить весь европейский рынок, а отнюдь не только его часть. В связи с этим Трамп и его администрация активно продвигают свои интересы в Европе при помощи санкций.

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