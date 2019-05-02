2 мая 2019 года глава Греческой архиепископии Константинопольского Патриархата в Америке архиепископ Димитрий в сопровождении своего архидиакона Пантелеимона Пападопулоса отправится на Фанар, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на греческое информационное агентство «Ромфея».

Архиепископ проведёт встречу с Константинопольским Патриархом Варфоломеем, чтобы проинформировать его о текущих проблемах Американской Архиепископии.

Архиепископ Американский вернется в США в субботу, 4 мая.

Судя по всему, владыка Димитрий едет в Стамбул для окончательного решения вопроса о своем будущем и возможной отставке с поста главы Греческой архиепископии Константинопольского Патриархата в Америке, на чём настаивает Патриарх Варфоломей.

В ноябре 2018 года агентство «Ромфея» сообщило, что Константинопольский Патриарх объявил Священному Синоду, что он принял просьбу архиепископа Димитрия отложить его отставку до Пасхи 2019 года. По словам Патриарха Варфоломея, архиепископ Димитрий просил об этом в ходе встречи с главой Константинопольского Патриархата, состоявшейся 20 ноября в Женеве.

Агентство «Ромфея» отмечало, что на заседании Священного Синода, которое проходило на Фанаре с 27 по 29 ноября, и которое должно было рассмотреть вопрос об отставке архиепископа Дмитрия, Патриарх Варфоломей особо предупредил членов Синода, что сообщенная им информация относительно Американской архиепископии является конфиденциальной. Тем не менее, некоторые сведения о будущей судьбе Американского архиепископа всё же просочились в СМИ.

Патриарх сообщил членам Синода, что встретился с архиепископом Димитрием в Женеве и снова попросил его уйти в отставку, но в ответ тот умолял Патриарха не отправлять его в отставку немедленно, отложив её на некоторое время. Когда Патриарх спросил его, сколько времени ему нужно, архиепископ ответил, что просит оставить его на кафедре до Пасхи, чтобы он не уходил в неблагоприятных условиях. На это Патриарх Варфоломей ответил ему согласием.

Агентство «Ромфея» утверждало, что Патриарх Варфоломей попросил архиепископа Димитрия, с которым давно находится в напряжённых отношениях, добровольно подать в отставку, чтобы не быть вынужденным самолично принять меры по его устранению от руководства Американской архиепископией.

Агентство «Ромфея» отмечало, что вопрос заключается не в том, уйдёт ли архиепископ Димитрий на покой, или нет, «вопрос в том, когда он уйдёт».

Русская линия