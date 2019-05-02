Пасхальные богослужения для русских общин состоялись в Анкаре, Стамбуле и Белеке

28 апреля 2019 года в храме святых равноапостольных Константина и Елены, расположенном на территории летней резиденции Генерального консульства России в Стамбуле, были совершены Пасхальная заутреня с крестным ходом и Божественная литургия. На богослужении, которое возглавил ответственный за окормление паствы Русской Православной Церкви на территории Турецкой Республики, и.о. настоятеля храма иерей Георгий Сергеев, присутствовали около ста человек: православные жители Стамбула, группа паломников из Бурсы, представители российского дипломатического корпуса. Об этом сообщает Патриархия.ru.

На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов.

По окончании богослужения, за которым Святых Христовых Таин причастились более семидесяти человек, отец Георгий огласил Пасхальное Патриаршее послание, затем обратился к верующим с приветствием и освятил традиционную пасхальную снедь. Все собравшиеся в храме были приглашены разделить пасхальное угощение.

В день Светлого Христова Воскресения также было совершено праздничное богослужение для верующих, проживающих в провинции Анталья. Богослужение прошло в религиозном комплексе «Сад религий», расположенном в курортном пригороде Антальи Белеке.

На праздничную Литургию, которую совершил приехавший по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Георгий Иванчогло, собрались более 200 человек из различных населенных пунктов страны: Алании, Кемера, Демре, Сиде, Анкары. На богослужении также присутствовали сотрудники генконсульства России в Анталье.

По окончании богослужения священник Георгий огласил Патриаршее поздравление с праздником Пасхи, а затем обратился к верующим со словом и освятил куличи и пасхи.

30 апреля, во вторник Светлой седмицы, на территории Посольства Российской Федерации в Анкаре было совершено Пасхальное богослужение, которое возглавил священник Георгий Сергеев. За Литургией молились соотечественники, проживающие в столичном регионе страны, а также сотрудники дипмиссии.

Богослужебные песнопения исполнил хор под управлением Анны Нечаевой. На сугубой ектении были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов.

По окончании Литургии было оглашено Пасхальное Патриаршее послание. Затем отец Георгий сердечно приветствовал верующих с праздником Пасхи, особо поблагодарив посла РФ в Турции А.В. Ерхова за предоставленную возможность совершить богослужение в здании посольского клуба. Также были освящены куличи, яйца и пасхи.

Русская линия