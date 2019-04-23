Участники II Гиппократовского форума призвали чиновников, не на словах, а на деле, начать борьбу с массовыми абортами в стране…

Участники II Гиппократовского форума предложили внести снижение числа абортов в перечень критериев для оценки эффективности работы органов власти в российских регионах, сообщает РИА Новости со ссылкой на резолюцию Форума.

«Ограничить государственное финансирование абортов путём выведения абортов по желанию женщины из системы ОМС. Направить эквивалент суммы, выделяемой в настоящее время на финансирование абортов по желанию женщины, на лечение тяжёлых заболеваний детей, лечение бесплодия и совершенствование технологий медицинской помощи новорожденным», — говорится в резолюции.

Комментируя итоги Гиппократовского форума, его исполнительный директор, сопредседатель рабочей группы ВРНС по здравоохранению и защите жизни священник Федор Лукьянов отметил «недостаточность одних лишь профилактических мер для уменьшения количества абортов».

По его мнению, одной из первоочередных мер в этой связи является, — и это зафиксировано в резолюции форума, — «внесение в перечень критериев для оценки эффективности работы органов исполнительной власти в российских регионах снижение количества абортов „по желанию“ женщины».

«Ситуация с отсутствием в России достаточных законодательных условий и правовой среды, способствующих развитию государственной гражданской и социальной ответственности по отношению к абортам и использованию репродуктивных технологий, требует скорейшего и серьезного исправления с учетом Декларации о правах ребенка, в преамбуле которой сказано о праве ребенка на правовую защиту как до, так и после рождения», — сказал отец Федор.

Гиппократовский медицинский форум был создан в 2017 году Всемирным Русским Народным Собором и Союзом педиатров России. В оргкомитет форума входят первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, председатель исполкома Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова, сопредседатель рабочей группы ВРНС по здравоохранению и защите жизни священник Федор Лукьянов, главный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин, председатель Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины Николай Володин, председатель правления Ассоциации детских больниц России Николай Ваганов и другие.

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