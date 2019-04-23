Протоиерей Николай Балашов: Появилась надежда, что притеснения УПЦ прекратятся
В Русской Православной Церкви приветствовали решение украинского суда, приостановившего приказ Минкульта Украины о переименовании канонической Церкви…
Русская Православная Церковь рассчитывает, что международные нормы, касающиеся религиозной свободы, будут восстановлены на Украине. Об этом ТАСС во вторник заявил заместитель руководителя Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.
Ранее в понедельник Окружной административный суд Киева приостановил процесс принудительного переименования канонической Украинской Православной Церкви, удовлетворив иск Киевской митрополии к министерству культуры.
«Это, безусловно, положительный шаг. Будем внимательно следить за дальнейшим рассмотрением данного иска, как и обращения 49 депутатов Верховной рады, ранее принятого к рассмотрению Конституционным судом Украины. Надеемся на восстановление действия на Украине международно признанных норм, касающихся обеспечения религиозной свободы», — заявил отец Николай Балашов.
В январе 49 депутатов Верховной рады, среди которых депутаты межфракционного объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» и члены фракции «Оппозиционный блок», обжаловали закон о переименовании канонической Церкви. Авторы представления просили признать закон «неконституционным» в связи с тем, что он, по их мнению, «нарушает конституционное право граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания».
Протоиерей Николай Балашов: Появилась надежда, что притеснения УПЦ прекратятся В Русской Православной Церкви приветствовали решение украинского суда, приостановившего приказ Минкульта Украины о переименовании канонической Церкви...