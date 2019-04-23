Русская Православная Церковь рассчитывает, что международные нормы, касающиеся религиозной свободы, будут восстановлены на Украине. Об этом ТАСС во вторник заявил заместитель руководителя Отдела внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.

Ранее в понедельник Окружной административный суд Киева приостановил процесс принудительного переименования канонической Украинской Православной Церкви, удовлетворив иск Киевской митрополии к министерству культуры.

«Это, безусловно, положительный шаг. Будем внимательно следить за дальнейшим рассмотрением данного иска, как и обращения 49 депутатов Верховной рады, ранее принятого к рассмотрению Конституционным судом Украины. Надеемся на восстановление действия на Украине международно признанных норм, касающихся обеспечения религиозной свободы», — заявил отец Николай Балашов.

В январе 49 депутатов Верховной рады, среди которых депутаты межфракционного объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь» и члены фракции «Оппозиционный блок», обжаловали закон о переименовании канонической Церкви. Авторы представления просили признать закон «неконституционным» в связи с тем, что он, по их мнению, «нарушает конституционное право граждан на свободу мировоззрения и вероисповедания».

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