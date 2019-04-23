|Сводка новостей от 23 апреля 2019
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Сегодня Великий Вторник
Протоиерей Николай Балашов: Появилась надежда, что притеснения УПЦ прекратятся
Медики призвали включить снижение абортов в критерии оценки местных властей
Украинский суд приостановил переименование УПЦ
Теракты в Шри-Ланке против христиан были местью за убийство мусульман в Крайстчёрче
Смена власти в Казахстане близка к своему завершению
Этот день в Русской истории
Фонд святой Екатерины доставит Благодатный огонь на Средний Урал
Глава Казахстанского митрополичьего округа совершил Литургию на месте подвигов новомучениц Акмолинских
В день Светлого Христова Воскресения в Нижнем Новгороде будут освящены и подарены нижегородцам гигантский кулич и царь-пасха
В центре Москвы пройдёт первая фотовыставка фестиваля «Архитектура русского храма»