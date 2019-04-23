Русская линия
Сводка новостей от 23 апреля 2019

В Вербное воскресение в Архангельске дарили Священное Писание

В праздник Входа Господня в Иерусалим в Успенском храме Архангельска прошла благотворительная акция — «Святое Евангелие в каждый дом», организованная миссионерским апологетическим центром «Ихтис», сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

В этот день в церкви все желающие могли получить для себя и своих близких экземпляр Святого Евангелия — главной книги христиан.

«В праздники храм посещает много людей. Практически все они когда-то приняли Крещение. Но часто бывает, что у человека на этом таинстве духовная жизнь и заканчивается, — сказал руководитель центра священник Кирилл Кочнев. — Искренне хочется, чтобы Слово Божие было открыто большинству людей. Господь желает спасения всем. Но только тот, кто откроет свое сердце Богу и доверится Ему, сможет обрести спасение и наследие вечной блаженной жизни».

За время проведения акции организаторы раздали людям около 500 экземпляров Святого Евангелия и много просветительских листовок, рассказывающих о празднике Входа Господня в Иерусалим и таинствах Церкви.

В этот же день акция проходила и в архангельском храме в честь святого Мартина Исповедника. Священники этой церкви подарили людям около 400 экземпляров Святого Евангелия.

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В Вербное воскресение в Архангельске дарили Священное Писание

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