В четверг 25 апреля 2019 года делегация Екатеринбургской епархии во главе со старшим священником Храма на Крови протоиереем Максимом Миняйло специальным авиарейсом отправится в Иерусалим за Благодатным огнем. Среди паломников — прихожане уральских храмов, представители сферы образования и науки, культуры и искусства, бизнеса и общественности. Им предстоит не только стать свидетелями чуда схождения Огня, но и привезти его для всех верующих Уральского федерального округа.

Стоит отметить, что все расходы, связанные с доставкой Огня уже третий год подряд берет на себя фонд святой Екатерины. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

«Благодатный огонь, это не только символ Воскрешения Христа, но и знак жизни, указывающей всем нам о связи Бога и людей, дающий нам надежду и веру. Хочется, чтобы как можно больше людей обрели частицу этого огня, который сделает еще более светлым праздник Христова Воскресения», — отметил директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Напомним, что общегородская Пасхальная архиерейская Божественная литургия совершится в ночь с 27 на 28 апреля в Свято-Троицком кафедральном соборе города Екатеринбурга. Праздничное богослужение возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Огонь, прибывший со Святой Земли, возглавит шествие Пасхального крестного хода, который пройдет 28 апреля от Свято-Троицкого собора до места строительства собора святой Екатерины — возрожденного сердца города. Крестный ход начнется с Пасхальной вечерни в 16:00.

По завершении молитвенного шествия на месте будущего строительства собора святой Екатерины состоится раздача Благодатного огня всем желающим.

Русская линия