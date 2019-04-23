Русская линия
Сводка новостей от 23 апреля 2019

Глава Казахстанского митрополичьего округа совершил Литургию на месте подвигов новомучениц Акмолинских

20 апреля 2019 года, в Лазареву субботу, день памяти Собора новомучениц и исповедниц Акмолинских, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил Литургию в храме в честь новомучениц Акмолинских в селе Акмол (Малиновка) Целиноградского района Акмолинской области — месте подвигов святых исповедниц. Об этом сообщает пресс-служба Митрополичьего округа в Республике Казахстан.

Главе Казахстанского митрополичьего округа сослужили: епископ Усть-Каменогорский и Семипалатинский Амфилохий, благочинный приходов Алма-Аты протоиерей Валерий Захаров, благочинный приходов Нур-Султана архимандрит Сергий (Карамышев), иеромонах Силуан (Синегубов), ключарь Успенского кафедрального собора Нур-Султана протоиерей Димитрий Байдек, ключарь Константино-Еленинского собора столицы протоиерей Сергий Калиев, руководитель личного секретариата митрополита иеромонах Прохор (Ендовицкий), помощник главы Митрополичьего округа иерей Георгий Сидоров, иерей Максим Маджитов, протодиакон Вознесенского кафедрального собора Алма-Аты Николай Гринкевич, руководитель протокола митрополита протодиакон Роман Головин, протодиакон Владимир Сыровацкий, диакон Димитрий Савченко.

Богослужебные песнопения исполнил хор Успенского кафедрального собора под управлением Ольги Варенцовой.

В храме молились сотрудники Астанайского епархиального управления, жители села Акмол и паломники из Нур-Султана.

На заупокойной ектении поминались православные христиане, «в годину лютых гонений от безбожников умученные и убиенные, от голода, холода, ран, болезней и непосильных работ скончавшиеся». Сугубые молитвы были вознесены об узницах Акмолинского лагеря жен изменников Родины.

Проповедь перед причастием произнес протоиерей Димитрий Байдек.

В храм была принесена икона Воскрешения праведного Лазаря Четверодневного с частицей его гробницы из Вифании. Глава Митрополичьего округа передал образ в дар Астанайскому благочинию. Митрополит Александр освятил новонаписанные иконы новомучениц Акмолинских, которые по его благословению будут переданы во все храмы столичного благочиния.

По окончании богослужения владыка Александр обратился к собравшимся со словом поучения.

Затем глава Казахстанского митрополичьего округа совершил освящение закладного камня в основание памятника в честь новомучениц и исповедниц Акмолинских близ места, где с 1937 по 1953 годы находился 17-й исправительно-трудовой лагерь Р-17, более известный как Акмолинский лагерь жен изменников Родины (АЛЖИР).

На церемонии закладки монумента присутствовали епископ Усть-Каменогорский Амфилохий, протоиерей Валерий Захаров, архимандрит Сергий (Карамышев), духовенство столичного благочиния, жители близлежащих населенных пунктов.

После чинопоследования на начало доброго дела и окропления места возведения памятника освященной водой митрополит Александр и все присутствовавшие вознесли заупокойные молитвы об узницах Акмолинского концлагеря и обо всех православных христианах, «в годину лютых гонений от безбожников умученных и убиенных, от голода, холода, ран, болезней и непосильных работ скончавшихся».

Монумент будет возведен на средства благотворителей.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Сегодня Великий Вторник
Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня ни часа, в который приидет Сын Человеческий...

Протоиерей Николай Балашов: Появилась надежда, что притеснения УПЦ прекратятся
В Русской Православной Церкви приветствовали решение украинского суда, приостановившего приказ Минкульта Украины о переименовании канонической Церкви...

Медики призвали включить снижение абортов в критерии оценки местных властей
Участники II Гиппократовского форума призвали чиновников, не на словах, а на деле, начать борьбу с массовыми абортами в стране...

Украинский суд приостановил переименование УПЦ
Попытки Минкульта Украины силой заставить каноническую Церковь отказаться от своего названия близки к провалу...

Теракты в Шри-Ланке против христиан были местью за убийство мусульман в Крайстчёрче
Власти Шри-Ланки выяснили, что главным мотивом исламистов, убивших более 320 человек, была месть...

Смена власти в Казахстане близка к своему завершению
Нурсултан Назарбаев призвал своих сторонников проголосовать за Касыма Токаева на грядущих выборах президента Казахстана...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем монархиста А.К.Щекина...

Фонд святой Екатерины доставит Благодатный огонь на Средний Урал

В Вербное воскресение в Архангельске дарили Священное Писание

Глава Казахстанского митрополичьего округа совершил Литургию на месте подвигов новомучениц Акмолинских

В день Светлого Христова Воскресения в Нижнем Новгороде будут освящены и подарены нижегородцам гигантский кулич и царь-пасха

В центре Москвы пройдёт первая фотовыставка фестиваля «Архитектура русского храма»

В Могилеве прошли благотворительные вербные ярмарки

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика